CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten çok konuşulacak 'Gaziosmanpaşa' iddiası: 'Evrakları imha etme duyumları alıyoruz!'
Oyların AKP'nin itirazı üzerine yeniden sayılacağı Gaziosmanpaşa'da gerilim sürüyor. CHP'liler, hukuksuz itirazlar nedeniyle kavga çıktığını belirterek İstanbullu yurttaşlardan destek istedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde bilgi karartma, suç teşkil eden evrakları imha etme duyumları alıyoruz!" dedi.
CHP'nin yerel seçimlerde 879 oy farkla kazandığı Gaziosmanpaşa ilçesinde bütün oyların tekrar sayılmasına karar verildi.
CHP'nin az farkla kaybettiği yerlerde sayımlar tekrarlanmazken AKP'nin itirazlarının kabul edilmesine CHP'liler tepki gösterdi.
CHP'DEN DESTEK ÇAĞRISI
CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, hukuksuz itirazlar nedeniyle kavga çıktığını belirterek İstanbullu yurttaşlardan destek istedi.
ÖZGÜR ÇELİK: EVRAKLARI İMHA ETME DUYUMLARI ALIYORUZ!
İlçede gerilim sürerken; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
Çelik, "Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde bilgi karartma, suç teşkil eden evrakları imha etme duyumları alıyoruz! Bu işlemleri yapanları hukuki sınırlar içinde kalmaya davet ediyorum, unutulmamalıdır ki hiç bir suç cezasız kalmayacaktır!" ifadelerini kullandı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde bilgi karartma, suç teşkil eden evrakları imha etme duyumları alıyoruz!— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 3, 2024
Bu işlemleri yapanları hukuki sınırlar içinde kalmaya davet ediyorum, unutulmamalıdır ki hiç bir suç cezasız kalmayacaktır!
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