CHP İstanbul il binasına dev 'Kılıçdaroğlu' pankartı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı, 'Halk Galip Gelecek' yazılı dev bir pankart asıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "YSK üyelerine hakaret"ten 2 yıl 7 ay hapis ceza verilmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na dev bir pankart asıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına asılan pankartın fotoğrafını CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından "Halk galip gelecek, yeneceğiz..." notuyla paylaştı.
Pankartta CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla birlikte CHP liderinin şu sözleri yer aldı:
“6 yaşında bebeğe tecavüz edenleri görmezden gelenler bizleri yıldırmanın peşinde. Söz veriyorum ki bu sefil, darbeci, organize kötülüğü milletimizin eşsiz iradesiyle yeneceğiz. Halk galip gelecek”
Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:
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