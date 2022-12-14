Hakaret davası mı, siyasi dava mı? Özer Sencar anket sonuçlarını paylaştı...
MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, "İmamoğlu davası sizce bir hakaret davası mıdır yoksa siyasi bir dava mıdır" sorusunun sorulduğu anket sonuçlarını paylaştı. Verilere göre katılımcıların yalnızca yüzde 22.2'si, davanın hakaret davası olduğu görüşünde.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.
Kararın ardından MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabından davaya ilişkin yaptıkları anket verilerini paylaştı. Katılımcılara "İmamoğlu davası sizce bir hakaret davası mıdır yoksa siyasi bir dava mıdır?" sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarında çarpıcı veriler yer aldı.
Ankete katılanların yüzde 44,8'i, davanın siyasi olduğunu söylerken, bu oran AKP'ye oy veren yurttaşlarda yüzde 28,3 olarak gerçekleşti.
Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı olan MHP seçmeninin ise yüzde 32.9’u davadan haberdar olmadığını belirtti. Yüzde 39.8’i “siyasi bir dava”, yüzde 22.2’si ise “hakaret davası” seçeneğini işaretledi.
İmamoğlu davası sizce bir hakaret davası mıdır yoksa siyasi bir dava mıdır? pic.twitter.com/mAK3dTmlwr— Ozer Sencar (@ozersencar1) December 14, 2022
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