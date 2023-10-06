CHP İstanbul İl Kongresi ne zaman? CHP İstanbul il başkanı adayları kim? CHP İstanbul İl Kongresi neden önemli?

Yayınlanma: 06.10.2023 - 16:25

Güncelleme: 06.10.2023 - 16:25

CHP 5 Kasım’da yapılacak büyük kurultay öncesi il kongrelerinden çıkan sonuçlar merakla bekleniyor. Kongrelerdeki yarış ise ‘değişimciler’ ve ‘genel merkezciler’ arasında yaşanıyor. Partide gözler diğer yandan da en çok delegeye sahip olan İstanbul'a çevrildi.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ NE ZAMAN?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul İl Kongresi, 8 Ekim 2023 Pazar günü yapılacak.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ADAYLARI KİM?

Kongrede, il başkanlığı için eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik yarışacak. Partide Canpolat, “genel merkezin adayı” olarak nitelendirilirken, Çelik’e genel başkan adayı Özgür Özel’in yanında yer alan “değişimciler” destek veriyor.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ NEDEN ÖNEMLİ?

BBC Türkçe'nin haberine göre; CHP için İstanbul İl kongresi birkaç nedenle önemli görülüyor. Bunun nedenlerinden biri, kurultaya en fazla delege gönderen il olması gösteriliyor. Doğal delegeler hariç, genel başkan seçiminin yapılacağı kurultaya 36 ilin toplamına eşit sayıda; 196 delege gönderecek olması nedeniyle, il başkanlığını kazanan kesimin, büyük kurultaya da bu anlamda “moral üstünlükle” gideceği ifade ediliyor.

Parti içinde değişimi savunanlar ise destekledikleri adayın kazanması halinde, bunun Türkiye genelinde “domino etkisi” yaratacağını düşünüyor ve “değişimi” isteyen ancak yerel seçimlerde adaylık beklentisi nedeniyle sesini çıkaramayanların, kurultayda değişimden yana tavır koymaya yönelebileceğini düşünüyorlar.

Genel Merkez kanadı ise değişimcilerin desteklediği aday kazansa bile, delegenin kurultayda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini savunuyor. Özgür Çelik’e destek veren bazı isimlerin “Kılıçdaroğlu’na destek” açıklamalarını da buna örnek gösteriyorlar.

İstanbul İl Kongresi'nin önemli olmasının bir başka nedeni ise yaklaşan yerel seçimler. CHP açısından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yeniden kazanmak kritik önemde görülüyor. O nedenle, seçilecek il başkanının, yeniden aynı göreve adaylığını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerekse ilçe belediye başkan adaylarıyla uyumunun önemine dikkat çekiliyor.

2019 yerel seçimlerinin kazanılmasında, ittifakla seçime girilmesinin yanı sıra İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun performansının en önemli etkenlerden biri olduğuna işaret ediliyor.