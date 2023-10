CHP'li Ümit Erkol'dan yerel seçim çıkışı: Mansur Yavaş açık ara kazanır

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 04:04

CHP’nin 23 Eylül’de yapılan Ankara il kongresinde il başkanı seçilen Ümit Erkol, Cumhuriyet’in partinin kongre süreçlerine ve yerel seçimlere ilişkin sorularını yanıtladı.

Geride kalan kongre sürecini nasıl değerlendirirsiniz? Örgüt için neler yapmayı hedefliyorsunuz?

Kongreler, kurultaylar, sol bir parti için bayram yerine benzer. Heyecanı yüksek, coşkusu taşmış umutlu bir zemindir orası. 14-28 Mayıs sonrası üye tabanımız açısından moral ve motivasyonun yükselmesini sağlayan bir kongre gerçekleştirdik. CHP’ye yakışır bir olgunlukla tamamladığımız kongremizden sonra örgütlerimiz ve üyelerimiz arasında güçlü bir heyecan dalgasının oluştuğunu görüyorum. Kongreyi takip eden günden itibaren il örgütümüz dolup taşıyor. Sıradan insanlar, yaklaşan yerel seçimleri mutlaka kazanmak için görev almak ve çalışmak istediklerini belirtiyorlar. Bu da gösteriyor ki Ankara il örgütünün güçlü bir potansiyeli var. Bize düşen bu potansiyeli harekete geçirmek ve girmedik sokak, çalmadık ev kapısı bırakmamak.

‘15 BELEDİYEYİ ALACAĞIZ’

İstanbul il kongresinden sonra sıra kurultaya gelecek. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

CHP, yüzyıllık tarihi olan, kurtuluşa öncülük eden, kuruluşu gerçekleştiren bir siyasi geleneğe sahip. 14-28 Mayıs seçimlerinde istenilen sonucu elde edememiş olması nedeniyle artan duygusal yoğunluk, zaman içinde bunun nedenlerini arama nesnelliğine dönüşmüş durumda. Açıkça söylemek gerekir ki bu sonucun müsebbibi bir kişi değildir. Hepimiz oradaydık ve alınan sonuca hepimizin katkısı var. Sol partileri yenileyen şey, örgütsel tartışma zeminidir. Kadrolar, kurultay öncesi ve sırasında ortaya çıkacak fikir ve görüşleri uygulamakla mükelleftirler. Dolayısıyla sorunu kişiselleştirmeden tartışılması gerektiğine inanıyorum. Şu an 11 olan büyükşehir belediyelerimizi 15’e çıkartacağımıza inanıyorum. Aynı başarıyı Ankara’da göstereceğimizden de eminiz.

Ankara’da son yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ittifakla kazanmıştı. Bu seçimler için İYİ Parti, ayrı aday çıkartacağını açıkladı. İttifakın diğer partileri de benzer şekilde ayrı aday çıkartacaklarını dile getiriyor. Bu durum sonuçları nasıl etkiler?

Partimizin düzenli saha ölçümleri yaptığı yerlerden biri de Ankara. Elimizdeki verilere göre Mansur Yavaş, açık ara kazanabilecek durumda. 2019’da ittifakın adayı olarak girmişti ama o zaman, vaatleriyle kazanmıştı. Şimdiyse o vaatleri gerçekleştirmiş biri olarak seçime giriyor. Ankaralılar ve hatta bütün Türkiye, Sayın Yavaş’ın pandemi sırasında gösterdiği performansı biliyor. 6 Şubat depreminde de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çabası hep takdir edildi. O kadar ki adı cumhurbaşkanlığı adayları arasında en önde çıkan bir belediye başkanımız var. Dolayısıyla seçimi kaybetme kaygısı taşımıyoruz. Öte yandan “amiral gemisi” görevini partimizin yüklendiği muhalefet, esas olarak, Türkiye’nin demokratik parlamenter sisteme dönüşü için bir araya gelmiş partilerden oluşmaktadır. 14-28 Mayıs sonrası bu ittifak, doğası gereği, sonlanmış olsa da önümüze koyduğumuz temel hedef, hâlâ gerçekleştirilmesini bekliyor. O temel hedef doğrultusunda, yerel düzeyde de olsa, sahada işbirliklerimizin süreceğine inanıyorum. Hep birlikte Ankara’yı da mevcut ilçelerimizle birlikte Etimesgut, Mamak, Gölbaşı, Şereflikoçhisar gibi pek çok ilçeyi de alacağız. Böylece Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de çoğunluk sayısına ulaşacağız.

‘EN ÜCRA KÖŞEYE KADAR GİDECEĞİZ’



İddianızı gerçekleştirmek için neler yapacaksınız?

İl örgütümüzde işlevsel bir görev bölümü yapacağız. Hayatın her alanına girecek, toplumun kılcal damarlarına kadar sirayet edeceğiz. Çalışmalarımızı programlaştıracak; o çalışmaların sonucunu hep birlikte analiz edeceğiz. Karşılaştığımız zorlukları aşmak için yeni önlemler alıp, Ankara’nın en ücra köşelerine kadar gideceğiz. Ankaralıların her sorusuna yanıt vereceğiz, her sorununu çözeceğiz. Sokaklarında tanımadığımız yüz olmayacak.