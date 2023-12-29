CHP İstanbul'da ilçe adayları bekleniyor

Yayınlanma: 29.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.12.2023 - 03:00

CHP, bu zamana kadar 7’si büyükşehir 15 il dahil 351 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıkladı. Yerel seçimde gözlerin çevrildiği İstanbul’da ise Fatih ve Pendik ilçe adayları netleşti. CHP’nin İstanbul Fatih’teki adayı Mahir Polat, Pendik’teki adayı ise Tarık Balyalı oldu.

Açıklanan listelerdeki yüksek çoğunluk ise erkeklerden oluşuyor. Diğer bölgeler ve ilçelerdeki adaylar merakla beklenirken CHP’nin kadın aday sayısını artırmayı hedeflediği öğrenildi.

Kulislere yansıyanlara göre CHP’nin İstanbul’daki adaylık yarışında Bakırköy için adı geçen Ertan Yıldız yerine Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Adalar için Esra Huri Bulduk, Üsküdar için ise Sinem Dedetaş isimleri ön plana çıkıyor. Başka ilçeler için de yine kadın adaylar için çalışmalar yapıldığı belirtildi.