CHP İstanbul'da ilk aday belli oldu

Yayınlanma: 22.09.2023 - 15:46

Güncelleme: 22.09.2023 - 16:48

Genel seçimlerin hemen ardından başlayan değişim tartışmalarının giderek arttığı CHP'de ilçe kongrelerinden sonra sıra il kongrelerine geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek adaylı bir kongre istediği öne sürüldü ancak ortak aday üzerinde uzlaşma ihtimali düşük görünüyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı için resmi olarak adaylığını ilk açıklayacak isim değişimcilerin adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu. Çelik, bugün saat 14.00’te CHP İl binasında adaylığını açıklayacak.

DEĞİŞİM VURGUSU YAPILACAK

AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana yaşanan hadiselerden birkaçının hatırlatılacağı ve AKP döneminde hayatını kaybeden, zulme uğrayanlardan bahsedileceği belirtilen açıklamada değişim vurgusunun da yapılacağı öğrenildi.

Çelik’in konuşmasında kişi ya da grup karşıtlığı üzerinden değil seçim zaferi kazanma hedefi üzerinden gidileceği ifade edildi. Konuşmasında, 2019 yılı yerel seçimlerindeki İBB başarısına değinilirken, son genel seçimlerdeki başarısızlığa dikkat çekileceği ve partiyi de ülkeyi de yeniden inşa etme hedefi sunacağı belirtildi.

İŞARET EDECEĞİ İSİM MERAK EDİLİYOR

Diğer taraftan ise öne çıkan adaylar arasında Selçuk Sarıyar’ın yanı sıra eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın da parti içinde desteklendiği ve çalışmalarını sürdürdüğü konuşuluyor.

Çelik’in adaylığının açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu’nun kimi işaret edeceği ise merak ediliyor.

‘Tek aday’ gösterilme hedefi taşıyan adayların ortak tavrı ise yerel seçimler öncesi partinin yıpratılmamasına dikkat edileceği.