CHP Ankara İl Başkanı Adayı Dr. Ümit Erkol, Cumhuriyet'e konuştu: Birlikte ayağa kalkacağız

Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 03:00

CHP Ankara İl Başkanı Adayı Dr. Ümit Erkol, önceki gün partisinin Ankara İl Binası önünde adaylığını açıkladı. Erkol, seçilmesi halinde yapacaklarına ilişkin gazetemizin sorularına şu yanıtları verdi:

Ankara’da neler yapmayı hedefliyorsunuz, nasıl bir yönetim için adaysınız?

Türkiye, her geçen gün mevcut iktidar tarafından çıkmaza sürükleniyor. Hayat pahalılığı çekilmez bir hal aldı. Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan örneğinde olduğu gibi her muhalifi susturmak istiyorlar. Madımak katliamında zaman aşımı kararı verildi. Bütün bunlar gösteriyor ki CHP’nin dinamik ve sokağın sesine kulak veren, o sesleri yönetip yönlendirecek bir Ankara örgütüne ihtiyaç var. Benim adaylığım böyle bir ihtiyacın ürünüdür. Hayatın her alanında olduğu gibi Ankara il başkanlığımda da katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim modeliyle siyaset yapacağız. CHP’yi ayağa kaldıracak olan örgütsel irade ve tabanın birlikteliğidir.

Önceki seçim döneminde sizce ne tür hatalar yapıldı ve bundan sonraki süreç için neler yapılabilir?

Seçimin iki yarışanı vardı. Taraflardan biri, devletin bütün olanaklarını sonuna kadar kullanıp her türlü dezenformasyon ile ancak ikinci turda sonuca ulaştı. Hepimiz biliyoruz ki devletin olanaklarını haksız ve hukuksuz bir biçimde kullanan iktidarın “şeytanlaştırma” politikaları, muhalefetin kendilerine ulaşmakta zorlandığı kırsal seçmeni etkiledi. Öte yandan rakamlar her şeyi açıklıyor. Yaklaşık 15 büyük şehirde “amiral gemisi”nin CHP olduğu muhalefet önde çıktı. Kent merkezlerindeki muhalefetin üstünlüğü, devletin olanaklarının sere serpe kullanıldığı taşradan gelen oylarla geriye düştü. Bir önemli noktanın daha altını çizmek isterim. Ben hekimim. Herhangi bir rahatsızlık nedeniyle bana gelen hastadan bazı tahlilleri yaptırmasını isterim. Teşhis bu tahlillerden elde edilen veriler üzerine yapılır. Öyle anlaşılıyor ki “altılı masa”, pek çok noktada duygular üzerinden hareket etmiş. Her ne olmuşsa olmuş ama yüzde 48’in birlikteliğini korumak önemli. Bundan sonrasında öncelikle Ankara’da olmak üzere sokağı ilmek ilmek örecek bir örgütlenme modeli getireceğiz. Hep birlikte ayağa kalkacağız ve hedefimize doğru ilerleyeceğiz.

Ankara’da olacak yerel seçimler için ne düşünüyorsunuz ve il başkanı olursanız nasıl hazırlanacaksınız?

Yerel seçimlere az bir zaman kaldı. İl kongremizden sonra “Haydi hep beraber” deyip çalışmalara başlayacağız. Gönül ister ki dün birlikte olduğumuz dostlarımızla yerel seçimde de birlikte hareket edelim ama ittifaksız gitmek, Ankara’da CHP’yi pek etkilemez. Öyle bir çalışma sistematiği kuracağız ki Ankara’nın her ağacına elimiz, her karış toprağına terimiz değecek. Merkezdeki gücümüze güç katıp, kentin kuytu köşelerini su yolu yapacağız. Partimizi herkese anlatacak, pek çok yöntem üzerinde çalışmalarımız olacak. Bunları il kongresinden sonra peyderpey kamuoyumuzla paylaşacağız.

Değişim tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz?

Tartışmalar ufkumuzu açar, açıyor. Yapılacak bir özeleştiri varsa herkes payına düşeni almalıdır.