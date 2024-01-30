Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:56

Güncelleme: 30.01.2024 - 09:56

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Çiğli Belediye Başkanı adayı Uygar Yıldırım seçildi. Peki, CHP İzmir Çiğli Belediye Başkanı adayı Uygar Yıldırım kimdir? Uygar Yıldırım kaç yaşında, nereli?

UYGAR YILDIRIM KİMDİR?

Karşıyaka Şemikler Anadolu Lisesi'nden mezun olan Uygar Yıldırım, Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı'nda da yükseköğrenim eğitimi aldı.

Mimarlık ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanıdır.

Öte yandan İzmir Malatyalılar Dernek Başkanlığı görevini de üstleniyor.