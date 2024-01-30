Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:53

Güncelleme: 30.01.2024 - 09:53

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Beydağ Belediye Başkanı adayı Şakir Başaran seçildi. Peki, CHP İzmir Beydağ Belediye Başkanı adayı Şakir Başaran kimdir? Şakir Başaran kaç yaşında, nereli?

ŞAKİR BAŞARAN KİMDİR?

Asıl mesleği Veteriner hekimlik olan Şakir Başaran, kariyer hayatına siyasete atılarak devam etmeye başladı. Şuan da aktif olarak veteriner hekimlik mesleğini sürdürüp sürdürmediği bilinmemekte.