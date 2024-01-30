Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:53

Güncelleme: 30.01.2024 - 09:53

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Kiraz Belediye Başkanı adayı Nasuh Coşkun seçildi. Peki, CHP İzmir Kiraz Belediye Başkanı adayı Nasuh Coşkun kimdir? Nasuh Coşkun kaç yaşında, nereli?

NASUH COŞKUN KİMDİR?

Nasuh Coşkun, 1976 yılında İzmir'in Kiraz ilçesinde dünyay gelmiştir. Kiraz'ın Yenişehir köyündendir. İlkokulu köy okulunda bitirmiş ardından da iş hayatına atılmıştır. 2008 yılından bu yana Kiraz Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanlığını üstlenmiştir.