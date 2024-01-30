Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:49

Güncelleme: 30.01.2024 - 09:49

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Bergama Belediye Başkanı adayı Tanju Çelik seçildi. Peki, CHP İzmir Bergama Belediye Başkanı adayı Tanju Çelik kimdir? Tanju Çelik kaç yaşında, nereli?

TANJU ÇELİK KİMDİR?

1972 yılında doğan Çelik, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olarak akademik kariyerine başladı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlık derecelerini elde ederek, birçok ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışmalara imza attı.

Doktorluk kariyerine İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlayan Çelik, ardından farklı hastanelerde yöneticilik ve başhekim yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. 2017-2020 yılları arasında İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimliğini üstlendi.

AKP'DEN ADAY OLDU

Siyasetle de ilgilenen Prof. Dr. Tanju Çelik, 2015 yılında AKP'den milletvekili aday adayı oldu. 2023 yılında ise CHP'ye geçerek milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. 2024 yerel seçimleri için CHP Parti Meclisi tarafından Bergama belediye başkan adayı olarak seçildi.