CHP İzmir’de mazbata töreni: Çağatay Güç ve yönetimi görevine başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan İzmir İl Kongresi’nde İl Başkanlığı'na seçilen Çağatay Güç ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, mazbatalarını Konak 1 Nolu İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı. İl Yönetimi, ardından Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Çelenk sunma törenine; CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün eşi Gözde Güç ve kızı Mira Güç’ün yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

"BİR YOL HARİTASIYLA BERABER İLERLEYECEĞİZ"

Törende, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören sonrası açıklama yapan İl Başkanı Çağatay Güç, yeni döneme ilişkin “Bir yol haritası çizip politikalarımız belirledikten sonra çalışmalara başlayacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki dönem çok daha verimli, çok daha çalışkan bir dönem olacağına inanıyoruz. Ekonominin, kadın haklarının, çevrenin, barınmanın konuşulduğu bir politika belirlemeyi düşünüyoruz. Çünkü halkın sorunları var. Biz halkın sorunlarına odaklanıp politikalarımızı bu şekilde belirleyeceğiz. Çok nitelikli il yöneticilerimiz var, onlarla beraber çözüm önerileri geliştirerek, yeni politikalar belirleyerek biz bir yol haritasıyla beraber ilerleyeceğiz" dedi.