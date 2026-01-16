CHP İzmir’den AKP’ye tepki: 'İzmir hadsiz söylemlere teslim olmaz'

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Milletvekili Veli Ağbaba’ya yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

Güç, kullanılan dili “siyasi nezaketten uzak, hadsiz ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Güç yaptığı açıklamada, AKP yöneticilerinin kullandığı üslubun bir özgüven göstergesi olmadığını söyledi. Güç, “Bu dil; ülkeyi ve ekonomiyi yönetememenin, sorumluluk almaktan kaçmanın ve yaşanan büyük çöküşün hesabını verememenin yarattığı suçluluk psikolojisinin dışavurumudur” dedi.

İzmir’e yönelik ithamlara da yanıt veren Güç, İzmir’in halktan kopuk bir kent olmadığını vurguladı. Güç, “İzmir; halkına sahip çıkan, onların derdiyle dertlenen, çözüm üreten; demokrasiye, Cumhuriyet'e ve halk iradesine sahip çıkanların kentidir” diye konuştu.

“BU TABLONUN SORUMLULARI SİZSİNİZ”

Ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çeken Güç, sorumluluğun iktidarda olduğunu ifade etti. Güç açıklamasında, “Bugün emekliler geçinemiyorsa, asgari ücret açlık sınırının altındaysa, gençler yurt dışına gitmeyi düşünüyorsa, kadınlar güvencesizliğe mahkûm edilmişse ve hukuk ile adalet yerle bir edilmişse bunun sorumluları sizsiniz” ifadelerini kullandı.

Ekonomik ve siyasal çöküşün üzerinin hakaret ve ayrıştırmayla örtülemeyeceğini söyleyen Güç, “Bu çöküşün mimarları bağırarak, hakaret ederek, hedef göstererek kendi sorumluluklarını gizleyemez” dedi.

CHP yöneticilerinin ve belediye başkanlarının ülkenin her karış toprağında başı dik dolaştığını ifade eden Güç, “Bu hak, milletin iradesinden gelir. Halkın arasına çıkamayanların lütfundan değil” diye konuştu.

“HAKARETLE DEĞİL, İCRAATLA KONUŞUN”

AKP yöneticilerine çağrıda bulunan Güç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hakaretle değil, icraatla konuşun. Algıyla değil, gerçekle yüzleşin. Bağırarak değil, hesap vererek siyaset yapın. İzmir de bu ülke de hadsiz söylemlere, sorumluluktan kaçanlara ve halkın aklıyla alay edenlere teslim edilmeyecektir. Biz bu ülkenin gerçek sorunlarını konuşmaya ve bu karanlık tabloyu değiştirmeye devam edeceğiz” dedi.