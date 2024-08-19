CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir İtfaiyesi'ni eleştirenlere 'cahil' dedi

Yayınlanma: 19.08.2024 - 10:57

Güncelleme: 19.08.2024 - 11:36

Türkiye’nin birçok ilinde orman yangınları sürüyor. İzmir, Bolu, Manisa, Aydın, Karabük ve Muğla'daki orman yangınlarına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.

Orman yangınları uydu görüntülerine de yansıdı. NASA verilerine göre İzmir’de 941, Manisa’da bin 498 ve Bolu’da iki bin 580 hektar alan yangından etkilendi. Yangın Haritası verilerinde 3 ilde toplam 5 bin 19 hektar alanın yangından etkilendiği görüldü.

İTFAİYEYİ ELEŞTİRENLERE CAHİL DEDİ

Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ederken; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun paylaşımı ise tepki çekti.

Aslanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir İtfaiyesi'ni eleştirenlere "cahil" dedi.

Aslanoğlu paylaşımında, "İzmir itfaiyesi orman yangınlarında yetersiz kaldı diyen CAHİL ! İzmir itfaiyesi Ateş Savaşçıları ile GURUR DUYUYORUZ…" ifadelerini kullandı ve yangına dair veriler içeren bir video paylaştı.

İzmir itfaiyesi orman yangınlarında yetersiz kaldı diyen CAHİL !



İzmir itfaiyesi Ateş Savaşçıları ile GURUR DUYUYORUZ… pic.twitter.com/g4ebwS9PHz — Şenol Aslanoğlu (@aslanogluchp) August 18, 2024

ASLANOĞLU: VİDEO ÇOĞUL KİŞİYE DEĞİL, SİYASETÇİYE CEVAP

Tepkilerin ardından Aslanoğlu'ndan yeni bir açıklama daha geldi.

Aslanoğlu, söz konusu ifadeyi çoğunluk için değil, 'İzmir itfaiyesi orman yangınlarına müdahalede geç kaldı' diyen siyasetçi için kullandığını söyledi.

Aslanoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Değerli dostlar,

Video çoğul kişiye değil, 'İzmir itfaiyesi orman yangınlarına müdahalede geç kaldı' diyen cahil siyasetçiye cevaptır.

Videoda orman yangınlarına kimin müdahale etmesi gerektiği, kent yangınlarına kimin müdahale etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ve 4 günde 27 ilçede çıkan yangınlara müdahale eden, gecesini gündüzüne katan itfaiye erlerine yapılan haksız eleştirilere cevaptır.

Şehri yanmış, yeterli uçak ve helikopter gelmediği için yangının büyüdüğünü ve şehrinin bu yüzden yandığını bilen milyonlarca İzmirli gibi yüreği yanan bir İzmirlinin isyanına sert denmemelidir.

Ateş düştüğü yeri yakıyor. İçimizi yakıyor, yüreğimizi yakıyor.

Bizim şehrimiz yandı. Her bir yeri yandı.

Çiğli- Karşıyaka- Bayraklı-Bornova- Menderes-Bayındır-Tire-Karaburun-Urla yandı. Sizin de içiniz yanmadı mı?

Kent içi yangınlara yapılan eleştiriler ile ilgili bir cevabım olmamasına rağmen yeri gelmişken bu konuya da değineyim. 4 günde 27 ilçede 249 yangına müdahale eden her yere bölünen, orman yangınlarına destek olan izmir itfaiyesinin gece gündüz çalışan itfaiye erlerine haksızlık yapmıyor musunuz?

Orman yangınlarından İzmir itfaiyesi sorumlu değildir diyen, biraz uçak ve helikopter gönderseydiniz yanmazdık diyen bir videoda bunun dışında maksat aranır mı?

Evi yanan, damı yanan, yetiştirdiği hayvanı yanan her vatandaşımızın ilk günden beri yanındayız, dizinin dibinde sesini dinliyor, acısına ortak oluyor, yananı birlikte yerine koymaya çalışıyoruz.

İzmir'i İzmirliler olarak el birliği ile eski haline getirmek için çalışacağız.

Kimseden bir şey beklemeden.

İzmir’in dağlarında yine çiçekler açacak ve bunu yine İzmirliler başaracak.