Orman yangınlarına karşı Cemil Tugay’dan iktidara ‘çözüm’ çağrısı: Belediyelerin yetkisi artmalı

Yayınlanma: 19.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.08.2024 - 04:00

İzmir’de son dört günde 27 ilçede küçüklü büyüklü 240 yangın çıktı. Yangınlar şimdilik kontrol altına alınsa da yangınların günlük hayat üzerindeki etkileşimleri devam ediyor.

Yangınlarla ilgili gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ev ve işyerleri zarar gören yurttaşlara destek vereceklerini açıkladı. Bazı noktalardaki yangınlara müdahalede geç kalındığını anlatan Tugay, “Daha etkili ve daha yoğun hava müdahalesi olsaydı muhtemelen yangın daha önce söndürülebilirdi. Bu bugüne özel bir sorun değil. Hızlı hareket etmek için yerel yönetimlere biraz daha fazla yetki verilmesi, imkân sağlanması gerektiğini düşünüyorum. AFAD yapılanması, yerel yönetimlerin gücünü kırmış olabilir. Sahanın geneline hâkimiyet açısından belediyelerin daha etkin olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Yangın sırasında Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı telefonla aradığını ama ilk anda ulaşamadığını aktaran Tugay, “Genel başkanımız beni arayıp bilgi aldığında, havadan çalışmayı yetersiz gördüğümü söyledim. Başkanımız da bakanı aramamı istedi. Aradım, ulaşamadım, bakan uçaktaymış. Sonra yardımcısı açtı, müsait olmadığını belirtti. Bakan dönüş yaptığında görüşme sağladık” bilgisini paylaştı.

Yangınlara acil müdahale için çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen Tugay, kentteki 29 arama kurtarma derneğiyle protokol imzaladıklarını ve itfaiye çalışanlarının özellikle yaz aylarında bazı alanlarda nöbet tutmaya başladığını anlattı. Yangında etkilenen ormanlık alanların rehabilitasyonu için de Haccettepe Üniversitesi ile çalışma yürüttüklerini söyleyen Tugay, “Ormanlık alanların ağaçlandırılması, rehabilitasyonu Orman Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda. Ancak büyükşehire tahsisli alanlar olabiliyor. Kent içinde öncelikle zarar gören bölgede yeni ağaçlandırma alanı tahsis edilip yörenin dokusuna uygun bitki ve ağaç türlerinin dikim çalışmalarına başlamak üzere bir çalışma yapacağız” dedi.

‘NORM KADRO VERİLMELİ’

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin norm kadro ihtiyacı bulunduğunu bildiren Tugay, Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı’ndan 120 personel talebinde bulunduklarını ancak 50 kadro verildiğini açıkladı. Tugay, “Önümüzdeki günlerde yine kadro talebimiz olacak. Bu talebimizin olumlu bir şekilde karşılanmasını ve onaylanmasını rica ediyoruz. İtfaiye teşkilatının ekipmanının güçlendirilmesi için devletimizin, İller Bankası’nın konuyu önceliklendirmesini ve belediyelerimize kredi desteği vermesinin önemini belirtmek isterim” diye konuştu.

