Yangın soruşturmasında iki çocuk adli kontrol şartıyla serbest

Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:49

Güncelleme: 19.08.2024 - 09:50

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Pirinççi Mahallesi Güzdere mevkisinde, 16 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su tankeri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, 14 saatte havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yangınla ilgili çalışma başlatan jandarma, şüphelilerin her ikisi de 14 yaşında olan E.G. ve N.K. olduğunu belirledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST ALDILAR

Dün akşam gözaltına alınan iki çocuk ifadelerinde "Ormanda yerde çakmak gördük. Elimize aldığımızda sıcaktan aşırı ısınmış olduğu için bir anda patladı ve yangın çıktı" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. ve N.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.