CHP İzmir İl Başkanlığında 'butlan' gerginliği: Kılıçdaroğlu'nun atadığı isim adına çiçek getirenler dışarı çıkarıldı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığına Genel Merkez'deki Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından Utku Gümrükçü'nün atanmasına karar verilmesinin ardından başlayan gerginlik yeni bir boyut kazandı.
Bugün Utku Gümrükçü için il binasına gelen bir grupla mevcut CHP İzmir İl başkanı Çağatay Güç'e destek amacıyla binada bulunanlar arasında tartışma çıktı.
Partililere çiçek vermeye Yetkin Er’e “kimden bu çiçekler?” diye soruldu. Er’in “Başkanımız Utku Gümrükçü” demesi üzerine gerginlik büyüdü.
Başkanlık binasındaki partililerin ısrarlı tepkisi üzerine gerginlik Gümrükçü'ye destekçilerinin binadan çıkarılması ile sona erdi.