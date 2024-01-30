Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:18

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:18

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Karaburun Belediye Başkanı adayı Nurşen Balcı seçildi. Peki, CHP İzmir Karaburun Belediye Başkanı adayı Nurşen Balcı kimdir? Nurşen Balcı kaç yaşında, nereli?

NURŞEN BALCI KİMDİR?

Nurşen Balcı, İzmir'de doğmuş ve eğitim hayatına İzmir'de başladı. Yeni İzmir İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra İzmir Kız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nde tamamladı.

Kariyerine Karşıyaka Belediyesi'nde 20 yıl boyunca bürokrat olarak hizmet vererek başladı.

Siyasi hayata atılmadan önce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ( CHP) üye olmuş ve partinin çeşitli kademelerinde aktif olarak görev aldı.

Ayrıca, 2003-2005 yılları arasında İlçe Kadın Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007-2011 yılları arasında Karşıyaka İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, 2012 yılında 6 ay süreyle İzmir İl Kadın Kolu Başkanlığı, ve 2016-2020 yılları arasında İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Siyasi kariyerinin yanı sıra Nurşen Balcı, Kadın Gücü Derneği'nin kurucu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olmuş, Türk Hava Kurumu'nda 2 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış ve 29 Ekim Kadınları Derneği'nin Karşıyaka Şube'sinin kurucu üyesi oldu.

NURŞEN BALCI EVLİ Mİ?

Nurşen Balcı, evli ve 2 çocuk annesi bir aileye sahiptir.