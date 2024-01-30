CHP İzmir Menemen Belediye Başkanı adayı Deniz Karakurt kimdir? Deniz Karakurt kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. İzmir ve ilçelerinde adaylar belli oldu. CHP İzmir Menemen Belediye Başkanı adayı Deniz Karakurt seçildi. Peki, CHP İzmir Menemen Belediye Başkanı adayı Deniz Karakurt kimdir? Deniz Karakurt kaç yaşında, nereli?
CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Menemen Belediye Başkanı adayı Deniz Karakurt seçildi. Peki, CHP İzmir Menemen Belediye Başkanı adayı Deniz Karakurt kimdir? Deniz Karakurt kaç yaşında, nereli?
DENİZ KARAKURT KİMDİR?
Deniz Karakurt, 1975 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılından itibaren Menemen'de avukatlık yapıyor. Karakurt, CHP Menemen Gençlik Kolları Başkanlığı, Menemen Belediye Meclis Üyeliği ve CHP Menemen Belediye Başkan vekilligi görevlerinde bulundu.
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