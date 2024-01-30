Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:07

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:07

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkanı adayı Ünal Işık seçildi. Peki, CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkanı adayı Ünal Işık kimdir? Ünal Işık kaç yaşında, nereli?

ÜNAL IŞIK KİMDİR?

12 Kasım 1965 yılında Kars’ın Kağızman ilçesinin Yalnızağaç Köyü’nde dünyaya gelen Ünal Işık, ilkokulu Yalnızağaç Köyü’nde tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini ise 1983 yılında Kars'ta tamamladı. Lise sonrasında iş yaşamına atılan Işık, yüksek öğrenimini dışarıdan okuyarak tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi bölümüne kayıt yaptıran Işık, 1985 yılında muhasebe mesleğine adım attı. Özel sektörde çeşitli kuruluşlarda muhasebe elemanı, muhasebe şefi, muhasebe müdürü ve mali işler müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2005 yılında Serbest Mali Müşavir Belgesi’ni alan Ünal Işık, 2010 yılında kendi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Bürosu’nu kurdu. Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi sertifikasına sahip olan Işık, 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gaziemir Belediye Meclisi Üyesi olarak seçildİ ve 31 Mart yerel seçimleri için İzmir'de CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Işık, 2014-2019 dönem ve 2019-2024 dönem Gaziemir Belediye Meclisi Üyeliği görevine devam etmektedir.

ÜNAL IŞIK EVLİ Mİ?

Ünal Işık, evli bir aile babasıdır ve iki çocuğu ile bir torunu vardır.