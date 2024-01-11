Son Dakika... CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu
Son dakika gelişmesi... CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı. İşte o isimler...
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı:
Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar oldu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce oldu.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer oldu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer oldu.
Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal oldu.
Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu oldu.
Tunceli Belediye Başkan adayı Ali Mustafa Çelik oldu.
Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım oldu.
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