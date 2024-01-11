Son Dakika... CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu

Son dakika gelişmesi... CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı. İşte o isimler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 01:08
Son Dakika... CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu
Abone Ol google-news

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı:

Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce oldu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer oldu. 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer oldu.

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal oldu.

Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu oldu. 

Tunceli Belediye Başkan adayı Ali Mustafa Çelik oldu.  

Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım oldu.

AYRINTILAR GELİYOR...


CHP yerel seçim yerel seçimler

İlgili Haberler

CHP PM'de gergin anlar: Vekiller arasında 'aday' tartışması

CHP PM'de gergin anlar: Vekiller arasında 'aday' tartışması
CHP Parti Meclisi toplandı: Adana'da Zeydan Karalar, Hatay'da Lütfü Savaş'la devam, Eskişehir'de sürpriz aday

CHP Parti Meclisi toplandı: Adana'da Zeydan Karalar, Hatay'da Lütfü Savaş'la devam, Eskişehir'de sürpriz aday
CHP'den İstanbul'a özel çalışma

CHP'den İstanbul'a özel çalışma

En Çok Okunan Haberler