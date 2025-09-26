CHP Kadıköy’de genç aday: Caner Sarıtaş başkanlığına talip oldu

CHP Gençlik Kolları'nda yetişen, CHP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcılığı ve çeşitli kademelerde delegelik görevlerinde bulunan Sarıtaş, adaylık açıklamasını Kadıköy ilçe binasında düzenledi.

Adaylık toplantısına çok sayıda partilinin yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, önceki dönem Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve mevcut CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de katıldı. İlçe Başkanı Narin, konuşmasının ardından Caner Sarıtaş’a başarılar diledi.

"DEĞİŞİMİN ADRESİ KADIKÖY"

Toplantıda örgüt vurgusu yapan Caner Sarıtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Kadıköylü yol arkadaşlarım;

Cumhuriyetimizin değerlerini, partimizin köklü mirasını ve Kadıköy’ün çağdaş kimliğini daha ileriye taşımak için çıktığım bu yolda, sizlerin desteği en büyük gücüm olacaktır.

Değişimin gücü gençliktedir. Değişimin adresi Kadıköy’dür.

Daha güçlü bir örgüt ve daha aydınlık bir Kadıköy için, Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı adaylığımı açıklamaktan onur duyarım.”

Sarıtaş, ayrıca "örgüt içi birlik ve gençliğin siyasette daha etkin rol alması gerektiğinin" altını çizerek, Kadıköy’de partiyi daha da güçlendirme sözü verdi.