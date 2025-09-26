Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP Kadıköy’de genç aday: Caner Sarıtaş başkanlığına talip oldu

CHP Kadıköy’de genç aday: Caner Sarıtaş başkanlığına talip oldu

26.09.2025 15:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP Kadıköy’de genç aday: Caner Sarıtaş başkanlığına talip oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) genç ve deneyimli isimlerinden Caner Sarıtaş, CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

CHP Gençlik Kolları'nda yetişen, CHP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcılığı ve çeşitli kademelerde delegelik görevlerinde bulunan Sarıtaş, adaylık açıklamasını Kadıköy ilçe binasında düzenledi. 

Adaylık toplantısına çok sayıda partilinin yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, önceki dönem Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve mevcut CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de katıldı. İlçe Başkanı Narin, konuşmasının ardından Caner Sarıtaş’a başarılar diledi.

"DEĞİŞİMİN ADRESİ KADIKÖY"

Toplantıda örgüt vurgusu yapan Caner Sarıtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Kadıköylü yol arkadaşlarım;

Cumhuriyetimizin değerlerini, partimizin köklü mirasını ve Kadıköy’ün çağdaş kimliğini daha ileriye taşımak için çıktığım bu yolda, sizlerin desteği en büyük gücüm olacaktır.

Değişimin gücü gençliktedir. Değişimin adresi Kadıköy’dür.

Daha güçlü bir örgüt ve daha aydınlık bir Kadıköy için, Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı adaylığımı açıklamaktan onur duyarım.”

Sarıtaş, ayrıca "örgüt içi birlik ve gençliğin siyasette daha etkin rol alması gerektiğinin" altını çizerek, Kadıköy’de partiyi daha da güçlendirme sözü verdi.

İlgili Konular: #CHP #kadıköy

İlgili Haberler

CHP'li Gökan Zeybek'ten, 45. Asliye'nin 'kayyum' kararına tepki: 'Yeni bir kara lekeye imza attınız...'
CHP'li Gökan Zeybek'ten, 45. Asliye'nin 'kayyum' kararına tepki: 'Yeni bir kara lekeye imza attınız...' İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP avukatlarının İstanbul İl Başkanlığı'yla ilgili geçici tedbir kararına yaptığı itirazları reddetti. CHP'li Gökan Zeybek söz konusu karara tepki gösterdi.
CHP'li isim ortaya koydu: Cumhurbaşkanlığı günde 2 bin 25, yılda 739 bin 467 asgari ücret harcamış!
CHP'li isim ortaya koydu: Cumhurbaşkanlığı günde 2 bin 25, yılda 739 bin 467 asgari ücret harcamış! CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Sayıştay'ın 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu'na ilişkin, "Günlük harcaması 34 milyon 445 bin 25 TL'ye denk geliyor. 2024 yılında net asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğu göz önüne alındığında Cumhurbaşkanlığı'nın tükettiği bütçenin boyutu gözler önüne seriliyor. Sayıştay'ın raporundaki bu verilere göre Cumhurbaşkanlığı günde 2 bin 25, ayda 61 bin 622, yılda 739 bin 467 asgari ücret harcamış" dedi.
CHP'nin 'kayyum' itirazına ret... CHP'li Günaydın'dan HSK'ye kritik çağrı!
CHP'nin 'kayyum' itirazına ret... CHP'li Günaydın'dan HSK'ye kritik çağrı! İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına yaptığı itirazı reddetmesine ilişkin açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Hakimler Savcılar Kurulu’nu göreve davet ediyoruz. İstanbul’un seçilmiş İl Başkanı görevinin başındadır; CHP’de bu görevlere gelmenin yolu mahkemeler değil, kongrelerdir" dedi.