Bilimsel araştırma ortaya koydu: Ivermectin’in Covid-19’a etkisi yok

22 Şubat 2022 Salı, 09:25

Malezya’da yapılan kapsamlı bir araştırmada Covid-19 hastalarına verilen Ivermectin isimli ilacın bir etkisi olmadığı sonucu çıktı.

50 yaşın üzerindeki 490 hasta üzerinde yapılan araştırmalarda, hastaların yarısına Ivermectin verilirken yarısına ise plasebo verildi. Araştırma sonucunda ise Ivermectin alanlarla almayanlar arasında bir fark tespit edilmediği duyuruldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ivermectin’in Covid-19 hastalarının hastalığı hafif geçirmeye yardımcı olmadığını açıklayan Raja Permaisuri Bainun Hastanesi’nde görevli bilim insanları 2021 yılının Mayıs ve Ekim ayındaki hastaların verilerinin sonucunda bu tablonun ortaya çıktığını duyurdu.

Verileri incelenen hastaların, Covid-19’u ağır geçirme riski altında olduğunu belirten uzmanlar, “Ivermectin verilen hastaların yüzde 21.6’sı hastalığı ağır geçirirken bu ilacı almayanlarda ise hastalık oranı yüzde 17.3 olarak kayıtlara geçti” dedi.

Bu araştırma JAMA Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayımlandı. 2021’de yapılan bazı araştırmalar Ivermectin’in Covid-19’a karşı etkili olduğunu ortaya koyarken, henüz bilim ve tıp dünyasında bu ilacın hastalığın seyrini nasıl etkilediğine dair net bir sonuç bulunmuyor.