Bilimsel araştırma ortaya koydu: Ivermectin’in Covid-19’a etkisi yok
Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan Ivermectin isimli ilacın bir etkisi olmadığı ortaya çıktı.
Malezya’da yapılan kapsamlı bir araştırmada Covid-19 hastalarına verilen Ivermectin isimli ilacın bir etkisi olmadığı sonucu çıktı.
50 yaşın üzerindeki 490 hasta üzerinde yapılan araştırmalarda, hastaların yarısına Ivermectin verilirken yarısına ise plasebo verildi. Araştırma sonucunda ise Ivermectin alanlarla almayanlar arasında bir fark tespit edilmediği duyuruldu.
Sözcü'de yer alan habere göre, Ivermectin’in Covid-19 hastalarının hastalığı hafif geçirmeye yardımcı olmadığını açıklayan Raja Permaisuri Bainun Hastanesi’nde görevli bilim insanları 2021 yılının Mayıs ve Ekim ayındaki hastaların verilerinin sonucunda bu tablonun ortaya çıktığını duyurdu.
Verileri incelenen hastaların, Covid-19’u ağır geçirme riski altında olduğunu belirten uzmanlar, “Ivermectin verilen hastaların yüzde 21.6’sı hastalığı ağır geçirirken bu ilacı almayanlarda ise hastalık oranı yüzde 17.3 olarak kayıtlara geçti” dedi.
Bu araştırma JAMA Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayımlandı. 2021’de yapılan bazı araştırmalar Ivermectin’in Covid-19’a karşı etkili olduğunu ortaya koyarken, henüz bilim ve tıp dünyasında bu ilacın hastalığın seyrini nasıl etkilediğine dair net bir sonuç bulunmuyor.
İlgili Haberler
- İngiltere, Covid-19 önlemlerini sona erdirmeye hazırlanırken bilim insanları temkinli olmak gerektiğini söylüyor
- Ordu'da 16 yaşındaki çocuk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- Son Dakika: İngiltere Kraliçesi Elizabeth Covid-19'a yakalandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Rossi gerçeği! Faaliyet raporunda ortaya çıktı...
- Diyanet'in kovduğu kadın hafız
- Arda Güler'den paylaşım: Üç yıl önce bugün...
- Yeliz Yeşilmen yaşadıklarını anlatırken fenalık geçirdi
- Yeni Zelanda'da Covid-19'dan 2 kişi hayatını kaybetti
- AKP'li Akbaşoğlu'ndan şaşırtan 'enflasyon' hesabı
- Trump’ın uygulaması App Store’da yayınlandı
- Aslan, İzmir'de galibiyet arıyor!
- Erdoğan, erken seçim için neyi bekliyor?
- EYT'liler için 5 formül