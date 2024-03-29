CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Molu: 'CHP’nin yüzde 30’lara ulaşması sürpriz olmaz'

Yayınlanma: 29.03.2024 - 14:19

Güncelleme: 29.03.2024 - 14:19

CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Op. Dr. Murat Molu, özellikle kararsız seçmenlerin sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

* 31 Mart yerel seçimleri hakkında öngörünüz nedir?

Bu seçimler Türkiye için yeni bir başlangıç olabilir. CHP’nin yüzde 25 bandını aşarak yüzde 30’lara ulaşması sürpriz olmaz. Bu başarı, gelecek genel seçimlerde ülkeyi yönetmenin kapılarını aralayacaktır.

GENÇLER SÖZ SAHİBİ OLMALI

* Seçime katılımın artması için ne yapılmalı?

Özellikle kararsız seçmenlerin sandığa gitmesi gerekiyor. Yapay zekâlarla dijitalleşen ve apolitikleşen bir dünyada, demokratik değerler, insan hakları ve özgürlükler konusunda ülkemiz Batı dünyasının gerisinde kaldı. Bu nedenle gençlerin siyasal haklarını kullanarak politikada ve ülke yönetiminde söz sahibi olması gerekiyor.

* Politikacıların liderlik yetenekleri neden önemli?

Politikacılar, halkı doğru şekilde yönetebilmek için liderlik yeteneklerine ve politik zekâya sahip olmalı. Devlet-yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir üçgende halk ve toplum altın bir top olarak düşünülmelidir. Üçgendeki güvene dayalı işbirliği altın topu daha değerli yapacaktır.

* CHP’nin yerel yönetimlerdeki adaylarının nasıl bir yönetim anlayışına sahip olması gerekiyor?

CHP’nin adaylarının doğru yatırımları ve çalışmaları devam ettirirken yanlışları derhal sonlandırması, tutarlı, dürüst ve şeffaf bir yönetimle ortak değer ve müştereklere sahip çıkması gerekiyor. Hükümet, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile kurulan olumlu diyaloglar ve işbirliği ile gücü paylaşmak ve değişime öncü olmak halkın ve toplumun yararına olacaktır.

* CHP’nin seçim sloganının vermek istediği mesaj nedir?

CHP’nin seçim sloganı “İşimiz Gücümüz Türkiye”. Bu sloganla CHP, belediyelerden sonra ülkeyi de yönetmeye talip olduğunu söylüyor.

