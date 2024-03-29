Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yerel seçim kampanya sürecini Cumhuriyet'e anlattı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:17

Güncelleme: 29.03.2024 - 10:17

Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı ve CHP Muratpaşa Belediye Başkanı Adayı Ümit Uysal, hizmet süresi sırasında Kırcami’de imar planlarını hazırladıklarını, iki kez tapu dağıttıklarını ancak iktidara yakın büyük arsa sahiplerinin sabotajı ile karşılaştıklarını söyledi.

"KOMŞULARIMIZ KANMADI"

Bölge ibelediyeye karşı kara propangada yapıldığını söyleyen Uysal, "Bazı çevreler komşularımızı kandırmaya gayret etti. Yasal yönergelerden kaynaklı bölünmeler var, bunu belediyenin tercihiymiş gibi halka anlattılar. Belediyemize gelen herkes neden bölündüğünü görebilir. Toplulaştırmayı belediye yapabilir, diye propaganda yaptılar oysa yasal olarak imkânsız. Ana tapuda ne varsa ortaya çıkan parselde olmak zorunda. Bölünmenin yasal yönergesi var, o nedenle bölünüyor. Bir yer parkın, yolun ortasına denk geldiyse, okul, cami yerine geldiyse mecburen dağılıyor. Bunu sanki belediye yapmış gibi komşularımıza anlattılar. Komşularımız kanmadı. Büyük arsa sahipleri sabote ettiler. Kurumsal firmaların katılabileceği, personel sayısı, iş deneyimi yeterli büyük firmaların katılacağı ihale ile planımızı yapacağı. Kırcami 360 derece şehirle çevrili, yolları orada çıkmaz sokağa dönüşüyor. Şehrin içinde yara olarak duruyor. Sosyolojik olarak da yara olarak duruyor. Komşularımız bekliyor, kararla devam edeceğiz” dedi.

“KIYILARI İHALE ETMİYORUZ”

Kıyıların halkın kullanımında olmasını önemsediklerini belirten Uysal, “Kıyıları ihale etmiyoruz. Halk plajları ve ekonomik kafeler yapıyoruz. 13 işletmemiz var. İnsanlar bu ekonomik şartlarda belediyenin kafesi olmasa deniz kenarında bir çay içecek durumda değil. Belediyeleri oraları ihale edecek olsa toplumu oradan dışlamış olurduk. Çay 30 Lira olacak, nüfusun yüzde 80’i oraya gidemeyecek. Engelli komşularımız için deniz kenarında tesisimiz var. Vakıf aracılığı ile döndürüyoruz” dedi.

BELEDİYE TURİSTİK TUR SATACAK

Uysal, "Muratpaşa’yı bir turizm ürünü olarak uluslararası platformlarda satışa sunacağını açıklayan Berlin Moskova gibi büyük fuarlara değil, direk müşteriye gideceğiz” dedi.

“KREŞ VE KURSLARLA SOSYAL DENGE OPERASYONU SÜRDÜRÜYORUZ”

10 bin çocuğa eğitim çağında destek olduklarını açıklayan Uysal, 1300 öğrenci kapasiteli üniversiteye hazırlık kursları ile üniversiteye yerleştirmede yüzde 90’lık bir oranlık yakaladıklarını açıkladı. Uysal, "Toplam eğitim maliyetlerimize 94 milyon harcıyoruz, sabit çalışan 100 öğretmenimiz var. Üniversiteye yerleştirme oranımız yüzde 90’a yakın. Bu başlı başına sosyal denge operasyonu. Şehri toparlayan, dengeleyen operasyonlar bunlar” dedi.

“SEÇİM KAMPANYASINI HALKI BÜTÜNLEŞTİRMENİN VESİLESİ OLARAK GÖRDÜK”

Siyasetçilerin kendi başarısızlıklarını örtmek için halkı ayrıştırdığını ve fanatizme yöneldiklerini söyleyen Uysal, “Ben CHP adayıyım, eski Gençlik Kolları Başkanı, eski il başkanıyım. Herkesi bütünleştiren bir kampanya yapmaya gayret ettim. Tüm Anadolu insanını eşit şekilde birleştirmek önemli. Kampanyamızı bu çerçevede yaptık. Seçimleri halkı birleştirme vesilesi olarak değerlendirdik. Seçim kazanmak önemli ancak bu bana göre daha önemli bir çerçeve” dedi.