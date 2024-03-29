Sancaktepe'de 'seçim rüşveti' iddiası: AKP'li başkandan oy karşılığı 'alışveriş kartı'

İstanbul Sancaktepe'nin AKP'li Belediye Başkanı Şeyma Döğücü iddiaya göre seçim rüşvetine sarıldı. Sancaktepe Belediyesi emeklilere 2 bin TL'lik alışveriş kartı dağıtımı için sokakta isim topladı. Ancak emeklilere alışveriş kartının, seçimin kazanılması halinde dağıtılacağı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:48
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Enflasyon ve hayat pahalılığı ile boğuşan emekliler, hayallerine kavuşamamanın sıkıntısını yaşarken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Temmuzda masaya yatırılacak" açıklamasıyla umutlandı.

Ancak, emeklilerin beklentileri yerel seçimlerin gündemine taşındı.

İddiaya göre Sancaktepe Belediye Başkanı ve başkan adayı Şeyma Döğücü, her ay market alışverişi için 2 bin TL bütçe içeren 'Sancaktepe Emekli Kartı' vaadinde bulundu. 

İsim listesine adını yazdırmak için kalabalıkların akın ettiği görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. 

SOKAKTA İSİM TOPLADILAR!

Görüntülerde uzun kuyrukların oluştuğu görülürken, emeklilere alışveriş kartının seçimin kazanılması halinde dağıtılacağı öne sürüldü.

"MÜBAREK RAMAZAN AYINDA..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Özkan, "Mübarek ramazan ayında bu tür vaatlerde bulunmak yanlış, doğru değil" şeklinde tepki gösterdi.


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