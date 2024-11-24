CHP, kayyum ve siyasi yasak davalarının ‘Erdoğan’ın güvenliği’ için olduğunu söylüyor

Yayınlanma: 24.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.11.2024 - 04:00

İçişleri Bakanlığı, önceki akşam paylaştığı açıklama ile haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün görevden alınarak yerlerine kayyum atandığını duyurdu. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin tüm belediye başkanlarını 30 Kasım’da olağanüstü olarak Ankara’ya çağırdı. Bu gelişmelere ilişkin konuşan parti kurmayları Türkiye’nin yerel seçimlerden bu yana yaşadığı kayyum gündeminin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi yasak davalarının, belediyelere konserler üzerinden başlatılan incelemelerin, gazeteciler İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı’ya başlatılan soruşturmaların ve Nasuh Mahruki’nin tutuklanması gibi olayların birbiriden bağımsız olmadığını vurguladı.

İktidarın önceden getirdiği sansür yasası gibi uygulamalarla zaten toplumsal muhalefeti baskılamak istediğini söyleyen CHP kurmayları “Fakat yerel seçimi kaybedince baskılarını çoğalttılar. Kayyum uygulamalarını artırdılar. Gerekçeleri de iyice anlamsız hale getirdiler. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer tutuklanıyor. Terörle suçlanıyor, bir gizli tanık icat ediliyor ve tutukluluğu devam ettiriliyor. Ekrem İmamoğlu’na uydurma bir siyasi yasak davası açılıyor. Bunlar trajikomik olaylar ve iktidarın gözü dönmüşlüğünü, ne kadar aciz hale geldiğini ve gidici olduğunu kabul ettiğini gösteren olaylar. Hiçbirisi de birbirinden bağımsız değil” dedi.

BAŞKANLARLA TOPLANTI

İktidarın bu baskısını daha da artırma niyeti olduğunu söyleyen kurmaylar “Bu nedenle kayyumlara devam ediyorlar ve bu nedenle etki ajanlığı düzenlemesinde ısrar ediyorlar. Devletin güvenliği için olması gereken yargı, Erdoğan’ın güvenliği için çalışır hale geldi” ifadelerini kullandı.

Kurmaylar, bu baskıya karşı CHP’nin hem diğer siyasi partilerle yaptığı hem de kendi içinde yaptığı buluşmaların değerli olduğu vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelmesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partililerle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi yasak davasına desteğe gitmesi gibi olaylara vurgu yapan partililer, “Her operasyonun muhalefet ve CHP’ye karşı yapıldığını biliyoruz. O yüzden bu ziyaretler ve görüşmeler birlik görüntüsünün güçlü verildiği buluşmalar oldu” diye konuştu.

CHP lideri Özel’in yarın 81 il başkanıyla kayyum atanan Esenyurt’ta olacağını aktaran kurmaylar, “Genel başkanımız 30 Kasım’da da belediye başkanlarıyla Ankara’da buluşacak. Hem il başkanlarımızla hem belediye başkanlarımızla kayyumlara karşı neler yapacağımızı değerlendireceğiz ve birliğimizi en güçlü şekilde göstereceğiz” dedi.