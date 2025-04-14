CHP kitleyi katlıyor

Yayınlanma: 14.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri zindanlarına atılmasının ardından genel başkan Özgür Özel, miting serisine Samsun’dan başladı. Mitingi izlemek için yola çıktığımızda, kafamızda bazı soru işaretleri vardı. Samsun’dan şu net olarak görünüyor ki CHP kitlesinin dışında bir rüzgarı arkasına almış. Meydanların ilgisi Ekrem İmamoğlu’na, Özgür Özel’e… Öyle ki İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı olacağına atkı üreticileri de ikna olmuş. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu ve İmamoğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı atkılar meydanda halka satılıyordu.

Samsun’da havanın yağmurlu olması bekleniyordu. Nasıl olacaktı miting? Katılım ne düzeyde kalır, kitle coşkulu olur mu? Bu sorular kafamızda, Cumhuriyet Meydanı’na iki saat önce vardık. Dijital medyadan, sosyal medyadan ve yerel medyanın internet sitelerinden CHP’nin yakın zamanda Samsun’da yaptığı mitinglere baktık. Özel, otobüsün üzerine çıkmadan önce meydanı ve çevresini bir kez turladık. Her yönden eline Türk bayrağını alan alana geliyordu. Bir tur daha attık, gelenler artıyordu. Şunu söyleyelim, bu düzeyde katılımı herhalde bekleyen azdı. Özel’in konuşmaya başlamasıyla yağmur da başladı, ara ara zayıfladı, sonra bindirdi. Buna karşın meydandakilerin yalnızca bir kısmı sonlara doğru ayrılmaya başladı.

Cumhuriyet Meydanı çok geniş. Ancak kademeli geniş. “Güvenlik önlemleri” için bariyerlerle alan iki katman şeklinde çevrilmiş. Önce en dıştaki katman, sonra 5 metre ara bir katman daha bariyer. Halkın önemli bir kısmı ikinci katmanın da dışında, kaldırımlarda kaldı. Ancak meydana gelenlerin bir kısmı ayrılan bölümün içine girebildi. Neyse ki Özel, durumu gördü ve dışarıda kalan kitleye hitap etti, onları da mitinge dahil etti. Özel konuşurken biz yine meydanı içeriden ve dışarıdan turladık. Tespitimizi netleştirdik: Miting katılım açısından başarılıydı. Bir sorun vardı. Özel’in sesi tam karşısındaki kitleye zayıf ulaşıyordu. Arkalara da ses sistemi konsaydı sorun çözümlenebilirdi.

GENÇLER MEYDANDA

Bariyerlerin ve yağmurun da yardımıyla çok sayıda insan binaların yağmur almayan bölümlerine sığınarak Özel’i dinledi. Katılanların siyasal aidiyetlerini kestirmeye çalıştık. Bizce yarısı CHP’nin klasik seçmeninden oluşuyordu. Ancak olumlu bir gözlem; daha önce görmediğimiz sayıda genç, hatta liseliler vardı. Sohbet ettiklerimizden gözlemlediğimiz, bir kitle AKP’den kopmuş ve meydana kadar gelmiş. Bir o kadarı da Özel’i dinlemeye, “ne oluyor” onu öğrenmeye gelmiş. CHP’ye dikkat kesilenlerde artış olduğu kesin. Ekonomik sorunlar bir türlü bitmeyince, canı yanan AKP ve ortaklarını terk ediyor. Bu açık. Mağdurluğunu ön plana çıkararak, bunun propagandasını yaparak iktidara gelen ve 23 yıldır bu yöntemle kalan AKP’nin yarattığı iki mağdur var. Birisi halk, diğeri Erdoğan’a rakip olan CHP kadroları. Mağduriyet ortaklığı daha anlaşılır, daha net bir şekilde sokağa anlatılmalı. Halk mesajı almaya 20 yıldır hiç bu kadar hazır olmamıştı.

Son dönemde dikkatimizi çeken bir durum Samsun’da yinelendi. Türkiye’de Atatürkçülük ve milliyetçilik konusunda ciddi bir yükseliş var, anketlere de yansıyor. Meydanlarda en ufak bir kıvılcım yetiyor, hemen “Mustafa Kemalin askerleriyiz” sloganı yükseliyor.

KIŞKIRTMALARA DİKKAT

Bir noktaya dikkat çekmek gerek. CHP’nin bu mitinglerinden rahatsızlık duyan yalnızca AKP ve MHP’nin siyasi liderilkleri değil. Yüzünü bandanalarla kapatmış bir kişi bisikletle meydana girenlerin arasında “Çırpınırdı Kardeniz” türküsünü ve mehter marşlarını çalarak dolaşıyordu. Katılımcılardan ilgilenmemesi sorun çıkmasını engelledi. Mitinglerin başka kentlerde de süreceği düşünülürse parti örgütlerinin ve emniyetin daha dikkatli olmasında yarar var. CHP’nin anketlere yansıyan oy artışı, meydana biraz daha fazla olarak yansıyor. Bu ilerde anketlere de yansıyabilir. Meydanlardan, siyasal ve kitle iletişimi konusunda başlayan yeni süreç iyi başlamış gibi. Ancak yüz yüze ve birebir iletişimi geliştirmek, AKP’nin kitlediği kitleyi açmak da gerek… Çünkü hâlâ, dünyayı ve ülkeyi tek kanaldan duyarak yaşayan bir kesim var.