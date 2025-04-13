CHP’li Yavuzyılmaz ‘ifadeye çağrıldılar’ diyerek duyurdu: ‘Korkmuyoruz, yılmıyoruz’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yarın ifade vermeye çağrılan CHP Zonguldak Gençlik Kolları İl Başkanı, Kadın Kolları İl Başkanı, Merkez İlçe Başkanı ve İl Yöneticisi için Zonguldak'a gideceğini bildirdi. Yavuzyılmaz, "Biz korkmuyoruz, yılmıyoruz, mücadeleye devam ediyoruz" dedi.
CHP Zonguldak Gençlik Kolları İl Başkanı, Kadın Kolları İl Başkanı, Merkez İlçe Başkanı ve İl Yöneticisi ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz konuya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.
Yavuzyılmaz açıklamasında şunları kaydetti:
"Emniyet ifadeleri için Zonguldak’a gidiyorum. Değerli yol arkadaşlarım, Zonguldak’ta Ekrem İmamoğlu için yapılan destek yürüyüşüne katıldığı için cuma günü Belediye Başkanımız Tahsin Erdem’in savcılık ifadesi alınmıştı. Yarın da ifadeleri alınmak üzere; Gençlik Kolları İl Başkanımız, Kadın Kolları İl Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız, İl Yöneticimiz emniyete çağrıldı.
Partimize ve halkımıza uygulanan baskı ve yıldırma çalışmaları son sürat devam ediyor. Ancak biz korkmuyoruz, yılmıyoruz, mücadeleye devam ediyoruz. Bizim için onur madalyası olan bu ifade süreçleri için Zonguldak’ta olacağım. Cumhurbaşkanı adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde, partimizi iktidarda görene kadar mücadeleye devam."
Emniyet ifadeleri için Zonguldak’a gidiyorum!— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 13, 2025
Değerli yol arkadaşlarım,
Zonguldak’ta Ekrem İmamoğlu için yapılan destek yürüyüşüne katıldığı için cuma günü Belediye Başkanımız Tahsin Erdem’in savcılık ifadesi alınmıştı.
Yarın da ifadeleri alınmak üzere;
?? Gençlik Kolları İl…
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