CHP: Komisyonda pişmiş aş var

PKK silah bıraktığını ve Türkiye’den çekildiğini açıkladıktan sonra siyasette de görüşme trafiği hızlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray’da DEM Parti heyetini ağırlarken Meclis’te de süreç için kurulan komisyon basına kapalı olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u dinledi.

Bu gelişmelerin DEM Parti’nin terörist elabaşı Abdullah Öcalan ve silah bırakan teröristler için yasal düzenleme isterken gerçekleşmesi dikkat çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da komisyonun yasa önerisi getirmeyeceğini, süreçle ilgili genel bir öneri çerçevesi çizen bir rapor hazırlayacağını söyledi.

CHP kurmayları ise CHP lideri Özgür Özel’in “Eskiden ‘Hiçbir pazarlık yapmadık’ demişlerdi. Şimdi, önceden pazarlığını yaptıkları birçok kanunun çıkma işini ortaya koyuyorlar” sözlerine değinerek “iktidarın komisyona demokratikleşme yönünde gelen önerileri görmezden geldiğini” söyledi.

Süreçteki çelişkilere dikkat çeken kurmaylar “İktidar daha önce ‘Teröristlerin ayakkabı numarasını biliyoruz’ diyordu. Şimdi PKK de çıkıyor, örgüt üyelerini çektiğini söylüyor. Daha önce silah bırakıldığı da söylendi. Bu nasıl oluyor” sorusunu yöneltiyor.

‘BİR BEKLENTİMİZ YOK’

Yaşanan gelişmelere göre “Pazarlıkların süreç başlamadan çok öncelere dayandığı açık” yorumunu yapan kurmaylar, “Yani pişirilmiş bir yemek var. Vatandaşın önüne onu sunmaya çalışıyorlar. Burada riskler olduğunu görüyoruz. O yüzden baştan kırmızı çizgilerimizi belirttik” diyor.

CHP’liler bu noktada anayasa değişikliğine kapalı olduklarını, Cumhuriyetin temel değerlerini tartıştıracak bir iş yapmayacaklarını vurgulayan açıklamalarını yineliyor.

Öte yandan; kurmaylar kapalı oturum sonrasında da sürecin başından beri gündeme getirdikleri kent uzlaşısı soruşturması, tutuklu belediye başkanları, partiye süren operasyonlar gibi konularda “bir beklenti içinde olmadığını” aktarıyor