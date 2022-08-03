CHP, KPSS skandalı için harekete geçti: 'Saat 15.00'da, Sıhhiye Adliyesi önünde'
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, KPSS sorularının çalınmasına ilişkin "Bugün saat 15.00’da suç duyurusunda bulunmak için Sıhhiye Adliyesi önünde olacağız" dedi.
KPSS’deki pek çok sorunun, bir yayınevinin kitabıyla birebir aynı olduğunu ortaya çıkaran ve soruların çalındığı iddiasını gündeme getiren isimlerden olan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, gelişmeler üzerine yeni bir açıklama yaptı.
Kaya yaptığı açıklamada "Bugün saat 15.00’da 2022 KPSS sorularının çalınmasına ilişkin suç duyurusunda bulunmak için Sıhhiye Adliyesi önünde olacağız" dedi.
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