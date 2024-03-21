CHP kurmayları, Ankara ve İstanbul’daki seçim yarışını değerlendirdi: Farkı son günler belirleyecek
Türkiye yerel seçimler için gün sayarken CHP kurmayları Ankara ve İstanbul’da devam eden seçim yarışına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.
Sahadaki ölçümlerine göre Ankara’da Mansur Yavaş’ın, İstanbul’da da Ekrem İmamoğlu’nun önde göründüğünü söyleyen partililer, “İstanbul’da farkın ne olacağını kalan günler belli edecek. Ankara’da Mansur Yavaş için rekor oy hedefi var” ifadelerini kullandı.
İstanbul’un ilçelerindeki yarışa ilişkin konuşan kurmaylar, “İstanbul’da elimizde olan ilçe belediyelerinde de yine başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Bir sıkıntı olmayacak gibi gözüküyor. Bunun dışında önceki yerel seçimlerde Sayın İmamoğlu’nun seçimi önde bitirdiği 28 ilçe vardı. Bunlarda başarılı olmak temel hedefimizdi. Şu anda önemli bir kısmında kıyasıya bir yarış devam ediyor. Son gündeki performanslar burada belirleyici olacak” ifadelerini kullandı. Ankara’da da Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ ilçelerinin CHP tarafından yönetildiğini anımsatan kurmaylar, “Şimdi Etimesgut, Gölbaşı ve Mamak’ta da başarılı olup büyük nüfuslu ilçeleri kazanmayı hedefliyoruz.
Ankara’da bunun dışındaki bazı ilçelerde de başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu elbette belediye meclisine de olumlu yansıyacak ve Mansur Yavaş’a sayısal çoğunluğu getirecektir. Bu da tabii son haftadaki performansla ilişkili olacak” yorumunu yaptı.
10 İLDEN 6’SINDA ÖNDEYİZ
CHP’liler, “Türkiye genelinde nüfusu en kalabalık olan ilk 10 ilden 6’sında kazanacağımızı düşünüyoruz. Şu an zaten İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Antalya’yı yönetiyoruz. Bunun yanında Bursa’yı da bu seçimde kazanmayı hedefliyoruz” dedi.
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