CHP kurmayları Ankara’da kriz masası kurdu: ‘Süreç dinamik işleyecek’
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası Ankara’da kalan CHP yöneticileri genel merkezde kriz masası oluşturdu. Ankara’da kalan vekillerle eylem planını konuşan kurmaylar “Dinamik bir süreç işleteceğiz. Genel merkezi terk etmeyeceğiz. Meclis’te de sokakta da eylemleri sürdüreceğiz” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası CHP lideri Özgür Özel, parti yönetiminin bir kısmını Ankara’da kriz yönetimi için görevlendirdi.
Bu kapsamda Ankara’daki parti yöneticileri milletvekilleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre; toplantıda vekillerden sürece ilişkin eylem fikirleri alındı.
Toplantıda vekillerin Meclis’te yapılacak eylemlerden sokak eylemlerine, mitinglere ve yürüyüşlere kadar çok sayıda öneri sunduğu belirtildi. Bu önerilerin de parti yönetimi tarafından değerlendirileceği aktarıldı.
"TEK EYLEM YAPMAYACAĞIZ"
Bundan sonra yapılacaklara ilişkin konuşan CHP kurmayları “Süreç uzun ve dinamik. Yarın sabah ne olacağı bile belli değil. Tek bir eylem yapmayacağız. Olaylara göre herkes her şeye hazırlıklı olacak. Ama kesin olan şu: Hafta sonu önseçim yapılacak. Hem gözaltı sürecini hem önseçim sürecini takip edeceğiz. Her partiden, sendikadan, meslek odasından destek telefonu geliyor. Eylemlere katılmak istediklerini söylüyorlar. İllerdeki eylemlerimiz sürecek. Meclis’teki çalışmalara katılacağız, tepkimizi orada da göstereceğiz. Genel başkanımız İstanbul’da kalacak. Biz de burayı terk etmeyeceğiz” dedi.
YAVAŞ DA İSTANBUL’DA
Öte yandan; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da İstanbul’da olacağı öğrenildi. Yine bazı Ankara’lı ilçe başkanlarının da İstanbul’a İmamoğlu’na desteğe gideceği kaydedildi.
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