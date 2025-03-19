Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ardından CHP'li Belediye Meclisi üyeleri olağanüstü toplandı

Yayınlanma: 19.03.2025 - 19:58

Güncelleme: 19.03.2025 - 19:58

Toplantıda ilk sözü alan CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, "CHP, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Hiçbir CHP'li, bir terör örgütünden görüş ve talimat almaz. Bu iddia abesle iştigaldir, ayıptır. Evet, biz talimat alırız, kurucu genel başkanımız ve daimi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten talimat alırız" dedi. Şişli Belediye Meclisi Üyesi Oğuz Demir ise "Hiç kimse bu ülkede, bu insanların umudunu, inancını elinden alabilecek güçte değil, adı Cumhurbaşkanı bile olsa değil" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, belediyelere yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltıların ardından Şişli Belediye Meclisi CHP Grubu, olağanüstü toplandı. Şişli Belediye Meclisi Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, gözaltılara tepki olarak belediye önünde toplanan vatandaşların da takip edebilmesi için bina önünde kurulan ekrandan canlı olarak yayınlandı.

Toplantıda CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, Şişli Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Didem Güzel, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı ve Şişli Belediye Meclis üyesi Hüseyin Ersöz ile Şişli Belediye Meclis Üyesi Oğuz Demir konuştu.

Özcanlı: "Biz kurucu genel başkanımız ve daimi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten talimat alırız"

CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı şöyle konuştu:

"Lafı eğip bükmeye gerek yok. Bu soruşturma bir soruşturma değildir, millet iradesine açık bir saldırıdır, siyasi darbedir. Bu gözaltılar gözaltı değildir, insan kaçırmaktır, insan kapatmaktır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu bilgi notları bilgi notu değil kara çalmaktır. Su gibi berrak gerçeklere kara çalma çabalarınız boşadır.. Bu iftiralar bize yapışmaz, bu karalar bize tutmaz. Biz asla vazgeçmeyeceğiz, asla teslim olmayacağız. Yaptığımız bütün işler doğrudur. Biz haklıyız. Biz kazanacağız. Recep Tayyip Erdoğan sandıkta ve sokakta yenemediği siyasi rakiplerine mahkemelerde bir yargı tiyatrosu sergiliyor.

Adliyelerde yarattığı oligarklarıyla, siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Halkın hür iradesiyle seçtiği, merkezi idarenin türlü engellemelerine rağmen sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet eden belediye başkanlarımız, olağanüstü bir kurgu ile kaçma şüphesi varmış gibi şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıyor. Emniyet ve adliye aşamalarında medya marifetiyle itibar suikastına uğratılıyor. Uydurma gerekçelerle gece yarıları tutuklanıyor, kayyumlar tarafından makamları gasp ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bütün iddialarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ilçe başkanı ve bir avukat olarak cevap veriyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, bir terör örgütünden görüş ve talimat almaz. Bu iddia abesle iştigaldir, ayıptır. Evet, biz talimat alırız; il başkanımızdan talimat alırız, genel başkanımızdan talimat alırız, kurucu genel başkanımız ve daimi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten talimat alırız."

"BUGÜNÜ UNUTMAYACAĞIZ"

Şişli Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Didem Güzel şu ifadeleri kullandı:

"Emrah Başkanımızla birlikte yaptığımız her işten, attığımız her adımdan gururluyuz. Yine bugün haksız bir şekilde gözaltına alınmış olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun 2019'dan itibaren İstanbul'da yarattığı adil şehir vizyonunu 2024'ten itibaren Şişli'de yaşatmak için çalıştık. İşte tam da bu sebeple, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yönelik sistematik bir şekilde yürütülen hukuksuzluk eylemleri ve gözaltıları, kayyumları, tutuklamaları, sineye çekmeyeceğiz. Bugünü unutturmayacağız.

Bu kentin çocuklarını, gençlerini, kadınlarını, emeklileri, emekçileri yani yediden yetmişe herkesi eşitlemek için canla, başla çalışan Resul Emrah Şahin'in görevinin başına gelmesini engelledikleri bugünü unutmayacağız. Başkanımızı asla yalnız bırakmayacağız"

Konuşmasının devamında Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın hizmetlerinden söz eden Güzel, "En umutsuz anımızda, en çaresiz kaldığımız kaldığımız dakikada, işlerin en çıkmaza girdiği günlerde, bugünü hatırlayacağız. Bugünden daha karanlık bir gün daha yaşanmasın diye. Birbirimize yetişeceğiz. Ekrem Başkanımızı, Emrah başkanımızı, Murat Başkanımızı ve yol arkadaşlarımızı geri alana kadar geri adım atmayacağız.”

"YARGI TACİZİ"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı ve Şişli Belediye Meclisi üyesi Hüseyin Ersöz de şöyle konuştu:

"Hepimiz olağanüstü, hatta belki de tek olağanüstü, çok olağanüstü günlerin şahidi olarak burada bulunuyoruz. Bizim son dönemde bir hukuksal kavram olarak hayatımıza giren düşman ceza hukuku uygulamasının, neredeyse ete kemiğe bürünmüş olan bütün hallerini bu soruşturma süreçlerinde teker teker yaşar hale geldik. Gün geçmiyor ki, özgürlüklerin teker teker kısıtlandığı, hukuk güvenliğine aykırı uygulamaların hayata geçirildiği, ifade hürriyetinin her geçen gün biraz daha sesinin kısıldığı bir takım uygulamalarla, kararlarla, icraatlarla ya da bir takım kanuni düzenlemelerle karşı karşıya kalıyoruz. İşte böyle bir sürecin içerisinde aslında son birkaç aydır yaşamış olduğumuz, karşı karşıya kaldığımız yargı tacizinin de yine en son halkasıyla bugün karşı karşıyayız.

ORTAK AKIL VURGUSU

Şişli Belediye Meclis Üyesi Oğuz Demir ise şöyle konuştu:

"Hiç kimse bu ülkede, bu insanların umudunu, inancını elinden alabilecek güçte değil, adı Cumhurbaşkanı bile olsa değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini onurla taktığım gün, kendime bir söz verdim. O söz, aslında bize bundan 102 yıl önce gösterilen yöne yürümek, o yolu takip etmekti. Neydi o yol? Mustafa Kemal Atatürk'ün, daha iyi Türkiye, daha güçlü Türkiye, daha ilerici Türkiye hayaliydi. Bugün, Mustafa Kemal'in koyduğu o direktifi yürüten liderlerimiz yanımızdan alındı. Birlikte bu ülkeyi daha iyi yapacağımıza inandığımız arkadaşlarımız yanımızdan alındı. Ama sanmayın ki onlar şu an 4 duvar arasındalar, onlar şu an buradalar.

Dört duvar arasına giren, o kendine bin küsur odalı saray yapanlar dört duvarın arasındalar. Ekrem İmamoğlu ne yaptı bu şehir için, dedi ki milletin parasını millete vereceğim. Verdi mi? Ben bizzat 1 yılda şahidim, Plan ve Bütçe Komisyon başkanıyım, orada verilen kararların hepsini gördüm. 415 milyar liralık bütçeyi yaptık biz, toplam 1 trilyon liralık bir ekosistemi yönetiyoruz. Ve her kararda şunu söylüyor, 'doğru olanı buysa, bunu böyle yapalım', uzman ne diyorsa onu dinliyor. Bir ortak akıl yürütüyor. Bu kadar ortak akıl yaratan bir adamdan siz öyle terörmüş şuymuş buymuş yaratamazsınız. O diktiğiniz gömlek Ekrem İmamoğlu'nun üstünde de, Emrah Şahan'ın üstünde de durmaz."

Toplantının sonunda Resul Emrah Şahan'ın yaptığı konuşmalarından kesitlerin yer aldığı bir video gösterimi gerçekleştirildi.