CHP kurmayları, Cumhur-DEM yakınlaşması sonrası ‘85 milyon için gerekeni yaparız’ mesajı verdi

Yayınlanma: 17.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2024 - 04:00

Siyasette Meclis’in açılışından bu yana Cumhur İttifakı ve DEM Parti arasındaki yakınlaşmaya ilişkin konuşan CHP kurmayları, ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önceki gün Meclis’te yaptığı grup toplantısını işaret ediyor.

Özgür Özel’in, “Bu parti üzerine düşeni yapacak. Ne Devlet Bey’in bizi hapsettiği yerde ne DEM’in eş genel başkanının bize işaret ettiği yerde” sözlerini alıntılayan kurmaylar, “Genel başkanımız gelecek hafta Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Hakkâri ve Van’da bu konularla ilgili ne açıklama yapılacaksa, bizzat kendisi yapacak” diyor.

‘SAMİMİYETİ SORGULUYORUZ’

Kurmaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir aktör olarak terörist elebaşısı Abdullah Öcalan’ı muhattap almasıyla ve ona çağrı yapmasıyla ilgili ise yorum yapmıyor. CHP kurmayları, Bahçeli’nin DEM Parti’ye “uzattığı ele” ilişkin “Bahçeli’nin söylemlerindeki değişimi olumlu bulduklarını” söylüyor ancak anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusundaki tartışmalar gündemdeyken “bu çıkışın samimiyetini sorguladıklarını” vurguluyor.

“Cumhur İttifakı’nın bu hamlesiyle CHP milliyetçilik ve Kürt sorunu arası bir gündeme sıkıştırılır mı” sorusunu yanıtlayan partililer “CHP’nin ilkelerinde Misakı Milli vardır. Bu sınırlar içinde de 85 milyonun ayrımcılık görmeden yaşaması için ne gerekirse yaparız” diyor.

Tüm bu konular gündemdeyken CHP lideri Özel’in gelecek hafta eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’a da bir ziyaret yapması bekleniyor.