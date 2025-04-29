CHP kurmayları, İBB’ye yönelik operasyonlara karşı mitinglerin süreceğini söyledi: ‘Fiili kayyum atanıyor’

Yayınlanma: 29.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2025 - 08:46

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonlarından sonra programlarını iptal ederek İstanbul’a gitti. Belediyeye yapılan bu ikinci dalga operasyonlarını değerlendiren CHP kurmayları “Karşımızda gözü dönmüş bir iktidar var. Ekrem Başkanı suçluyorlar ama delil bulamıyorlar. Çünkü dosya boş. O yüzden şimdi bir telaş içindeler. Herkesi telaşla alıyorlar. Sokağa çıkın, halk bakanların adını bilmez ama artık savcıların adını biliyor. Boş suçlamaları aileleri tehditle doldurmaya çalışıyorlar” dedi.

Yapılan operasyonu “İstanbul’a fiili kayyum” olarak yorumlayan kurmaylar “İstanbul’a kayyum atamaya kalktıklarında halk sokaklara çıkarak bunu engelledi. Şimdi bundan çekindikleri için fiili bir ortam yaratıyorlar. İnsanlar deprem endişesini düşünüyor. Onlar böyle şeylerle uğraşıyorlar. Üstelik bir de Kanal İstanbul projesini sürdürmeye çabalıyorlar” ifadelerini kullandı.

1 MAYIS’TA KARTAL VE KADIKÖY

CHP’nin operasyonlara karşı mitinglerini sürdüreceğini vurgulayan kurmaylar “Çarşamba günü (yarın) Başakşehir’de Kanal İstanbul temalı bir miting yapacağız. İktidarın rant hırsını anlatacağız. Cumartesi günü de erken seçim isteğimizle Konya’da olacağız” dedi. Bunun dışında CHP lideri Özgür Özel’in bugün tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın duruşmasına katılacağı, yarın da CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın yargılamasında olacağı belirtildi.

Özel’in 1 Mayıs’ta da sendikalarla önce Kadıköy’de sonra Kartal’da olacağını söyleyen kurmaylar, Taksim’de olunmamasıyla ilgili “Kadıköy ve Kartal tercihi sendikalara ait. Onlar nereyi işaret ederse, biz de oraya gideriz. Genel başkanımız İstanbul’daki programda, bizler de Türkiye’nin her yerindeki 1 Mayıs etkinliklerinde olacağız. Kendi iktidarımızda da Taksim’de kutlayacağız” dedi.