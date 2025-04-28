Bağcıoğlu açıkladı: Teğmenlerin tazminatı CHP tarafından ödenecek

Yayınlanma: 28.04.2025 - 14:23

Güncelleme: 28.04.2025 - 14:23

CHP’nin Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Okulu Komutanlığı’ndan Yüksek Disiplin Kurulu süreçleri sonunda ihraç edilen teğmenlerin tazminatlarının, CHP Milletvekilleri tarafından ödeneceğini bildirdi.

Bağcıoğlu yaptığı açıklamada bu konuda Genel Başkan Özgür Özel’in önerisi olduğunu hatırlatarak, "Bu kapsam oy birliği ile grup kararı alınmıştır. Bir teğmenimizin ailesi tazminatın ödemesini kendilerinin yapacağını belirtmiş ve teşekkür etmiştir" dedi ve şunları söyledi:

"Halen 8 teğmenden 6 teğmene ait ödeme kararı Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilgili teğmenlere gönderilmiştir. Ödeme kararlarının tamamının Milli Savunma Bakanlığı tarafından teğmenlerimize gönderilmesini müteakip, 8 teğmenin tazminatlarının ödenmesi alınan karar çerçevesinde yapılacaktır."