CHP’li Başkan Özarslan: ‘Çalışanlarımız en az 36, en fazla 52 bin lira maaş alacak’

Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:11

Güncelleme: 28.04.2025 - 17:11

Ankara Keçiören Belediye Başkanı CHP’li Mesut Özarslan, belediye binası önünde düzenlediği etkinlikle belediye çalışanlarına yapılan maaş zammını açıkladı. İşçilerin davullarla zurnalarla halay çekerek eğlendiği etkinliğe, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de katıldı.

Öncelikle kürsüye çıkan CHP’li Dinçer, “Biraz evvel davullar, zurnalar çalınıyordu. Emekçi kardeşlerimiz burada neşeyle halay çekiyordu. Bundan sonraki bütün günlerimiz böyle olacak. Yaşanan birtakım aksaklıklar, geçmişten gelen sıkıntıların verdiği sorunları çözmek adına oldu. Ama bilin ki, başta Mesut Başkanım ve bütün CHP’li belediyeler, emekçinin, işçinin yanında olacaktır. Biz, her zaman belediyeler için ranttan değil, halktan yana, çalışanından yana bir belediye olma sözü verdik ve bu sözü devam ettireceğiz” dedi.

‘ENFLASYONU YAKALAYAMIYORUZ’

Başkan Özarslan ise, AKP’li isimlerin kendisine yönelik saldırılarını anımsatarak “Sizlerin bizlere bıraktığı borçların derdiyle belediyemizi de kamucu bir ruha çevirene kadar çektiğimizi bir ben, bir yol arkadaşlarım, bir de Yüce Mevlam çok iyi biliyor. Riyakar olmaya gerek yok. Sizlere hiç maaş vermemektense, zamları öteledik. Onun için öncelikle hepinizden ayrı ayrı özür diliyoruz. Ne zam yaparsak yapalım kimseyi memnun edemeyiz çünkü enflasyonu yakalayamıyoruz. Ülkenin ekonomik durumu ortada” ifadelerini kullandı.

ZAM FARKI ÖDENECEK

Hak ve hakkaniyet ölçüsünde zam yaptıklarına vurgu yapan Özarslan, belediye çalışanlarının en az 36 bin 145, en yüksek ise 52 bin 742 lira maaş alacağını açıkladı. Ortalama olarak yüzde 40 zam yapıldığını söyleyen Özarslan, 29 bin 285 lira olan ortalama maaşın 41 bin liraya yükseldiğini belirtti. Özarslan, “Ayrıca geçmişten alacaklarınızı unutmadık. Bugün itibarıyla zam yapmıyorum. Ocak’tan günümüze kadar bu zam geçerlidir. Bunların ödeme şeklinin hepsini sizin rahat edeceğiniz şekilde yapılacak” ifadelerini de sözlerine ekledi.