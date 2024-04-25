CHP kurmayları Özel-Erdoğan görüşmesinde tek gündemin anayasa olmadığını söyledi: Yargı krizi konuşulacak

Özgür Özel, kurmaylarının fikirlerini aldı. Görüşmede Can Atalay kararı, emekliler, atanmayan öğretmenler gibi sorunlar Erdoğan’a anımsatılacak.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 25.04.2024 - 04:00
CHP kurmayları Özel-Erdoğan görüşmesinde tek gündemin anayasa olmadığını söyledi: Yargı krizi konuşulacak
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CHP lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iletişime açık olacağını söylemesi üzerine, iki isim ilk olarak önceki gün 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi. Erdoğan’ın Özel’e çay davetiyle buluşan liderler, görüşmenin gelecek hafta yapılmasını kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme başlıklarından birinin yeni anayasa çalışmaları olacağını belirterek “CHP’nin de böyle bir değişime destek verebileceği inancındayım” dedi.

Özel ise görüşme için partisinin belediye başkanlarının, il başkanlarının ve kurmaylarının fikirlerini dinledi. Anayasa tartışmalarıyla ilgili Özel’in “Sayın Erdoğan’ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam” sözlerine gönderme yapan parti kurmayları şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yeni dönemde artık son seçimlerden Türkiye’nin birinci partisi olarak çıktığımız için iletişime kapalı olmadığımızı söylemiştik. Elbette fikirleri dinleyeceğiz. Ancak görüşmenin tek başlığı bu olmaz. Ayrıca mevcut anayasaya uyulmadan da yeni bir anayasa yapılmaz. Elimizde mevcut anayasaya uyulmadığı için yaşanan bir yargı krizi ve vekilliği düşürülen bir milletvekili var. Anayasaya uygun olmayan Can Atalay kararı, AİHM kararları gibi durumlar var. Bunların hepsi de genel başkanımızın gündeminde.”

ORTADOĞU’DAKİ GELİŞMELER

Ekonominin de ayrı bir başlık olduğunu söyleyen kurmaylar, “Emeklileri mutlaka sorarız. Atanmayan öğretmenler de var. Toplumun çözüm beklediği böyle pek çok konu da gündemimizde” dedi. Dış politikanın da ayrı bir başlık olacağını aktaran kurmaylar, “Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri hepimiz takip ediyoruz. Genel başkan Filistin konusunu hassiyetle takip ediyor ve bu konuda cumhurbaşkanı ile mutlaka değerlendirmeleri olacaktır” diye konuştu.


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