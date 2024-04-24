Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Özgür Özel ile görüştü

Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

ANKA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 19:16
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Özgür Özel ile görüştü
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

İstanbul ve Gaziantep’teki programlarının ardından bugün Ankara’ya gelen Steinmeier’in Türkiye’deki son programı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme oldu. Steinmeier ve Özel görüşmesi Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde yapıldı. Görüşme planlanan saatten 55 dakika sarkmayla başladı.

Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetinde; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel, Gökçe Gökçen ve Yalçın Karatepe, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı. Saat 17.55'te basına kapalı olarak başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.


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