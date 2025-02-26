CHP Kurultayı'na dava açmıştı: Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
CHP kurultayının “şaibeli” olduğu iddiasıyla dava açan ve yürüyen soruşturmada ifade veren eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın çalıştığı kurum ortaya çıktı.
CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın 'şaibeli olduğu' iddiasıyla dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Üsküdar Üniversitesi'nde çalıştığı bildirildi.
Alican Uludağ, sosyal medya hesabından “CHP'nin kurultayının iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kaybettiği seçimlerin ardından iktidara yakın Üsküdar Üniversitesi'nde işe başlamış. Üsküdar Üniversitesi'nin kurucusu psikolojik harp uzmanı Nevzat Tarhan. Tesadüf mü?” paylaşımını yaptı.
CHP KURULTAYI'NA DAVA AÇMIŞTI
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayı'nda 'şaibe olduğu' gerekçesiyle dava açmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlatmıştı.
Lütfü Savaş ayrıca soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağırılmış ve ifade vermişti.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Savaş'ın seçimi kaybettikten sonra Üsküdar Üniversitesi'nde çalıştığı ortaya çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak!
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- 'İthal et' skandalında flaş gelişme
- O bilirkişiye soruşturma açıldı!
- Meclis'teki 'sahte imza' skandalını duyurdu!