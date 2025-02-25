CHP'de kurultay soruşturması: Lütfü Savaş ifade verdi!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:58

Güncelleme: 25.02.2025 - 14:58

"CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar sonucunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Kurultayın iptali istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açan eski CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağırıldı. Lütfü Savaş, Ankara Adliyesi'ne gelerek, yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Savaş, adliyeye, protokol kapısından giriş çıkış yaptı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

İfadesi sonrası gazetecilerin, "Kurultay'ın şaibeli olduğuna dair somut deliller sundunuz mu?" sorusu üzerine Savaş, "Akşam bir ulusal kanalda konuşacağım. Şu an çok bilgi vermek istemiyorum. Akşama izlersiniz" yanıtını verdi.

YENİ BİR SUÇ DUYURUSUNDA DAHA BULUNDU

Savaş’ın ifadesinin ardından avukatı Onur Yusuf Üregen, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Lütfü Savaş'ın, hukuka ve yasal sürece olan saygısı nedeniyle, ilgili savcılık makamının daveti üzerine ifadesini verdiğini belirten Üregen, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki, hukuki süreçlerin çarpıtılması ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi, yargı bağımsızlığına ve demokratik değerlere zarar vermektedir. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve siyasi etiğe olan inancımız doğrultusunda, sürecin tüm yönleriyle adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için hukuki girişimlerimizi sürdürüyoruz. Müvekkilim Doç. Dr. Lütfü Savaş adına, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2023 yılındaki 38. Kurultayı’nda yaşanan usulsüzlükler ve delegelerin iradesinin sakatlanması iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeni bir suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz."

"DELEGELERİN ÖZGÜR İRADESİYLE OY KULLANMA HAKKI İHLAL EDİLDİ"

Avukat Onur Yusuf Üregen, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bazı gazeteciler tarafından yapılan haberlerde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verildiği, delegeler üzerinde psikolojik baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edilmesinin sağlandığını öne sürerek, delegelerin özgür iradesi ile oy kullanma hakkının bu yöntemlerle ihlal edildiğini savundu.

Üregen, yeni suç duyurusundaki iddiaları şöyle anlattı:

"Delegelerin özgür iradesi ile oy kullanma hakkı bu yöntemlerle ihlal edilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü madde 47'ye göre, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantının yapılması halinde iki toplantı arasındaki süre en az üç saat olmalıdır. Ancak bu süreye dikkat edilmeden, birinci toplantı sonra erdikten bir saat içerisinde delegelere baskı yapılarak çok hızlı bir şekilde ikinci toplantıya geçilmiştir. İş bu durum Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü madde 47'ye açıkça aykırı olup bu durum kurultay videosundan da açıkça anlaşılmaktadır. Sadece bu husus bile kurultay sürecinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığını açıkça göstermektedir.

"SEÇİM SONUÇLARINI MANİPÜLE ETTİĞİ DUYULMUŞTUR"

Yine Müvekkilim tarafından, 38. Olağan Kurultay’ın Divan Başkanının seçim öncesinde üzerinde çizik olan oyları 'Geçersiz sayarım' diyerek delegeler üzerinde baskı kurduğu ve oylama esnasında fiili müdahalelerde bulunulduğu, oy pusulalarını sayan kişilerin hukuksuz biçimde hareket ettiği, Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen oyları geçersiz saydırmak amacıyla pusulalar üzerine işaretler koyarak seçim sonuçlarını manipüle ettiği duyulmuştur. Müvekkilim Doç. Dr. Lütfü Savaş, bu hukuksuzlukların ortaya çıkarılması ve demokratik süreçlerin korunması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerektiğinde yeniden bilgilendirme yapacağımızı ifade ederiz."

ARALIK AYINDA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

CHP Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" şeklindeki paylaşımı gerekçesiyle geçen aralık ayında yapılan disiplin soruşturması sonucunda CHP’den ihraç etmişti.