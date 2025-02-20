Özgür Özel'den 'kurultay iptali' davası açan Lütfü Savaş'a sert sözler: 'Yönlendirildiğini gösteriyor'

Yayınlanma: 20.02.2025 - 22:41

Güncelleme: 20.02.2025 - 22:42

CHP'den ihraç edilen Hatay'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açmıştı ancak bu talep reddedilmişti.

Daha sonra Lütfü Savaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade vereceği öğrenilmişti.

ÖZEL'DEN SAVAŞ'A 'SATRANÇ' İLE GÖNDERME

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan Özel, Lütfü Savaş hakkında satranç göndermesi yaparak 'piyon' örneği verdi.

Özel, Savaş'ın yönlendirildiğini belirterek, "Piyon tek başına ilerleyemez satrancı oynayanlar piyonu ileriye sürer birileri de kurultayımızı lekelemek için bu kişiyi ileriye sürdüler. Tüm iddiaların hiçbir tutar yanı yok, gerçekliği yok, ciddiyeti yok" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca Lütfü Savaş'ın 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'dan aday gösterilme gerekçesi olarak anketlerde önde çıktığını ve Savaş'ın o dönem kendilerine övgü dizdiğini aktardı.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Savaş, 31 Mart seçimlerinde galip gelememesinin ardından CHP yönetimine sert eleştirilerde bulunmuş, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra Savaş partiden ihraç edilmişti.