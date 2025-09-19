Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP kurultayına doğru dikkat çeken araştırma: Seçmen Kılıçdaroğlu'nu mu Özel'i mi istiyor?

CHP kurultayına doğru dikkat çeken araştırma: Seçmen Kılıçdaroğlu'nu mu Özel'i mi istiyor?

19.09.2025 14:55:00
CHP kurultayına doğru dikkat çeken araştırma: Seçmen Kılıçdaroğlu'nu mu Özel'i mi istiyor?

KONDA, CHP Genel Başkanlığı için AKP, CHP, DEM Parti ve MHP seçmenlerinin uygun gördüğü isimlere ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı için gerisayım başladı. Araştırma şirketi KONDA, 21 Eylül Pazar günü Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak kurultaya günler kala önemli bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 

Araştırmada seçmenlere, CHP Genel Başkanlığı için uygun gördükleri isim soruldu. Buna göre, tüm seçmenler düzeyinde CHP'nin genel başkanlığına uygun görülen isim yüzde 69 ile Özgür Özel oldu.  

AKP VE MHP SEÇMENİ KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN

Araştırmaya göre AKP seçmenlerinin yüzde 54'ü, MHP seçmeninin de yüzde 52'si CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nu uygun bulduğunu belirtti. 

DEM Parti seçmenlerinin de yüzde 72'si genel başkanlığa Özel'i uygun gördüğünü kaydetti. 

CHP SEÇMENİNDEN YÜZDE 90'NIN ÜSTÜNDE DESTEK

Soruya yanıtlayan CHP seçmenleri ise ezici bir çoğunlukla Özgür Özel'den yana olduğunu açıkladı 

Araştırmaya göre Özel'den yana olduğunu ifade eden CHP seçmenlerinin oranı yüzde 92'yi buldu. 

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Özgür Özel #Kurultay

