CHP kurultayına doğru... İlhan Cihaner: Yarış antidemokratik

Yayınlanma: 02.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.11.2023 - 03:00

CHP’de hafta sonu yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olacak İlhan Cihaner, kurultay sürecine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Liderlik yarışının iki adaylı gibi gösterildiğini söyleyen Cihaner, “Aslında Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Örsan Öymen ve benim aramda hiçbir fark yok. Sadece iki adayın yarıştığını delegenin hafızasına kazıyarak diğerlerini yok saymaya çalışıyorlar. Bu bile ne kadar antidemokratik bir yarışın olduğunu gösteriyor” dedi.

‘VATAN CEPHESİ DURUMU’

Partinin mevcut yönetimini 2015’ten beri eleştirdiğini söyleyen Cihaner, “Değişim arzusu sanki son seçimlerden sonra gündeme gelmiş gibi ama biz Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylığından beri eleştirimizi söylüyoruz ve bunu öyle partinin karar vereci koltuklarında olup ses çıkarmayarak yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Partinin bugün iki kutup arasına sıkıştığını belirten Cihaner, “Partiyi bugüne, bu iki fraksiyon getirdi. İki tarafın da bir iktidar perspektifi yok. Bir parti kazanacağına mutlak baktığı bir seçimde gücü kerameti kendinden menkul bir takım politik yapılara vermez. Çünkü ‘Kesin geliyoruz’ diyorsunuz ama İçişleri Bakanlığı’nı, MİT’i dağıtıyorsunuz. Bu bakanlıkları dağıtarak ülkeyi yönetemezsiniz. Bu pratiği eleştiren arkadaşlarımız da partinin belirleyici noktalarındaydı” dedi.

Özgür Özel’in mevcut yönetimi seçim dönemi üzerinden eleştirmesine değinen Cihaner, “Siz yetkiyi koşulsuz bir şekilde kullanmak üzere genel başkana verirseniz oradan çıkacak sonuca razısınız demektir. Çıkıp ‘Haberimiz yoktu’ diyemezsiniz” diye konuştu.

Hem değişimcilerin hem genel merkez kanadının genel başkan adaylığı için açıkladığı imzalara ilişkin de konuşan Cihaner şunları söyledi:

“Bu iş Vatan Cephesi’nin durumuna döndü. Bu etik değil. Biz 2018’de tüzük kurultayında öneri getirmiştik. Genel başkanların imza toplamasının parti içerisindeki farklı seslerin dile getirilmesinde engel olduğunu söylemiştik. Genel başkanın tekrar aday olması için divana beyanda bulunmasının yeterli olmasını önermiştik. Şimdi ikili şekilde imza baskısı işliyor. Bir yanda genel merkezin olanakları bir yanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin olanakları. Buradan sıyrılmak kolay değil ama sıyrılacağımızı düşünüyoruz. Ütopyasız, idealsiz siyaset olmaz.”

Kurultayda kendisini desteklemesi için delegelere çağrı yapan Cihaner, “Hem genel merkezcilerin hem değişimcilerin partiyi bugüne getiren pratiklerinden kopmadıklarını görüyoruz. Onun için mutlaka bu iki yapı dışındaki bakış açıları kurultaya yansımalı” ifadelerini kullandı.

ANTİDEMOKRATİK BİR SÜREÇ YAŞANDI

İlhan Cihaner, iki tarafın milletvekili listeleri üzerinden yaptığı tartışmalara gönderme yaptı. Cihaner, “Kendileri bakan olmak için milletvekili olmazken arkadaşlarını milletvekili yazdılar. Şimdi milletvekili listelerini yapanların 5’i değişimci, 3’ü genel merkezden yana olmuş. O sürecin ne kadar antidemokratik olduğunu biliyoruz. Silip atmamız gereken anlayış bu” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 5 İMZA ALMALI

CHP tüzüğüne göre bir kişinin genel başkan adayı olabilmesi için 1368 kurultay delegesinin yüzde 5’inin imzasını alması gerekiyor. Yani aday olabilmek için yaklaşık 67 delegenin imzasına ihtiyaç duyuluyor.