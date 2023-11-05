CHP Kurultay'ında ikinci tur... Özgür Özel'den ilk açıklama!
CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ın seçimler ikinci tura kaldı. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel yaptığı ilk açıklamada "İptal edilen oyların büyük kısmı bana verilen oylar" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay'ın seçimler ikinci tura kaldı.
İl turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. 18 oy geçersiz olarak sayıldı.
Adayların seçimi kazanabilmesi için salt çoğunluk gerekiyor, salt çoğunluk ise 684 oy ile sağlanabiliyor.
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel HalkTV'ye yaptığı açıklamada "Yoğun bir şekilde dezenformasyon var. İptal edilen oyların büyük kısmı bana verilen oylar" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin TL’lik biletler!
- Genel Başkan kim olacak?
- CHP Kurultayı'nda seçim ikinci tura kaldı!
- Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi!
- CHP'li Başarır'dan 'kurultay' çıkışı
- Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'hançer' yanıtı!
- Okulda Atatürk'ü hedef aldı!
- Trabzonspor, Fenerbahçe'ye dur dedi!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'son kez' adaylık açıklaması!
- CHP'li Ümit Erkol'dan sert sözler!