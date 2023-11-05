CHP Kurultay'ında ikinci tur... Özgür Özel'den ilk açıklama!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 01:40

Güncelleme: 05.11.2023 - 01:40

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay'ın seçimler ikinci tura kaldı.



İl turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. 18 oy geçersiz olarak sayıldı.

Adayların seçimi kazanabilmesi için salt çoğunluk gerekiyor, salt çoğunluk ise 684 oy ile sağlanabiliyor.

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel HalkTV'ye yaptığı açıklamada "Yoğun bir şekilde dezenformasyon var. İptal edilen oyların büyük kısmı bana verilen oylar" ifadelerini kullandı.

