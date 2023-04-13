CHP Kütahya Milletvekili adayı Dr. Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:09

Güncelleme: 13.04.2023 - 16:09

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kütahya milletvekili adaylarından biri de Dr. Ali Fazıl Kasap oldu. Ali Fazıl Kasap'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

DR. ALİ FAZIL KASAP KİMDİR?

Dr. Ali Fazıl Kasap, 3 Haziran 1965'te Kütahya'nın Emet ilçesinde doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Zorunlu hizmeti Burdur-Yeşilova -Salda Sağlık Ocağı hekimi olarak tamamladı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları bölümünde uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Kütahya Devlet Hastanesi'nde çalışmış olup 2006 yılında kamudan istifa ederek Özel Hekim Sinan Cerrahi Tıp Merkezi'ni kurdu. 2014 yılında tekrar kamuya dönmüş olup 2015 Milletvekili genel seçimlerinde ön seçimde CHP 1.sıra milletvekili adayı oldu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde CHP Kütahya milletvekili seçilmiş,ayrıca CHP Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görev aldı.

ÖZEL YAŞAMI

Dr. Ali Fazıl Kasap, evli ve iki çocuk babasıdır.



