CHP Konya Milletvekili adayı Av. Barış Bektaş kimdir? Barış Bektaş kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:04

Güncelleme: 13.04.2023 - 16:04

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Konya milletvekili adaylarından biri de Barış Bektaş oldu. Barış Bektaş'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AV. BARIŞ BEKTAŞ KİMDİR?

Barış Bektaş, 1976'ta Seydişehir'de doğdu. İlkokulu Ortakaraören kasabasında, ortaokul ve liseyi Meram Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlık stajını 22.23.24. dönem CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’ın yanında yaptı. Askerliğini Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesinde Askeri Hakimlik yaparak tamamladı. 2002 yılında Konya Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Kurucu üyesi olduğu Demokrat Hukukçular Derneği yöneticiliği ve hemşehri derneği başkanlığı yaptı. 2 dönem Selçuklu İlçe Başkanlığı, 35.Olağan Kurultay’da Tüzük Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 13 Ocak 2018 tarihinde yapılan Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığı’na seçildi.

ÖZEL YAŞAMI

Av. Barış Bektaş, evli ve üç çocuk babasıdır.



