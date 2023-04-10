CHP Van Milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu kimdir? Seracettin Bedirhanoğlu kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 17:24

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 17:24

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Van milletvekili adaylarından biri de Seracettin Bedirhanoğlu oldu. Seracettin Bedirhanoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SERACETTİN BEDİRHANOĞLU KİMDİR?

Seracettin Bedirhanoğlu, 1972 yılında Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Balaklı Köyü'nde doğdu. İlkokulu Balaklı Köyünde, ortaokulu Van Atatürk Lisesinde, liseyi ise Ankara Çankaya Lisesinde okudu. Bedirhanoğlu, 1994 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bedirhanoğlu, bir yandan serbest avukatlık yaparak görevini icra ederken öte taraftan Van merkez ve Muradiye ilçelerinde miras yolu ile kalan arazilerde tarım ile uğraştı. Yine, eğitim, hayvancılık, ithalat-ihracat ve gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kurulu başkanlığında bulundu. Seracettin Bedirhanoğlu, ayrıca Van Erciş Pancar Kooperatifleri Birliği Üyesi, Van Barosu Üyesi, Ankara Politikalar Merkezi Üyesi, Türkiye Milli Sağlık ve Doğa Bilimleri Derneği Üyesi olarak STK'larda da aktif olarak görev aldı. 2020-2022 yıllarında Van CHP İl Başkanlığı görevini yürüten Bedirhanoğlu, önce atama ardından kongre ile görevini sürdürdü. Partinin aldığı karar gereği milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa etti.

ÖZEL YAŞAMI

Seracettin Bedirhanoğlu, avukat ve aktivist Kübra Bedirhanoğlu'yla evlidir ve çiftin bu evlilikten iki çocuğu vardır.



